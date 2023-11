McDonald’s mit neuem Service für Kunden – doch viele blicken noch in die Röhre

Die Fast-Food-Kette McDonald’s versucht immer wieder neue, innovative Wege zu gehen. Bereits vor 14 Jahren änderte McDonald’s sein damals berühmtes rot-gelbes Logo zu dem aktuellen grün-gelben Logo.

Der Wechsel hatte Image-Gründe, weil man sich mehr für Umwelt einsetzen wollte. Jetzt plant McDonald’s einen neuen, nachhaltigen Service für Kunden, doch dabei blicken viele noch in die Röhre.

McDonald’s plant Schnellladesäulen für E-Autos

Dafür sollen laut „dpa“ in Frankreich auf den Parkplätzen von mehr als 700 McDonalds-Restaurants bis 2025 über 2.000 Schnellladesäulen für Elektroautos installiert werden. Möglich macht das eine Kooperation zwischen der Fast-Food-Kette und dem staatlichen Energiekonzern EDF. Dabei sollen die Ladesäulen größtenteils eine Leistung von 150 kW haben. Dadurch können Fahrzeugbatterien innerhalb von 20 Minuten zu 80 Prozent aufgeladen werden.

Für Deutschland plane man ebenfalls an gut 1.000 McDonalds-Restaurants bis 2025 Schnellladesäulen aufzustellen. Dafür gehe McDonald’s in Deutschland eine Kooperation mit dem Energieversorger EWE ein. Bereits jetzt können an über 400 McDonalds-Standorten E-Autos aufgeladen werden, wie beispielsweise in einer der modernsten McDonald’s-Filialen in Essen-Karnap (hier nachzulesen).

McDonald’s will Versorgung im ländlichen Raum verbessern

Durch die Kooperation soll unter anderem die Versorgung des ländlichen Raums mit Ladesäulen und auch insgesamt das Angebot an Schnellladesäulen verbessert werden. Frankreich habe zwar bereits über 110.000 öffentliche Ladepunkte, aber nur acht Prozent davon seien Schnellladesäulen.

Viele Menschen haben derzeit noch die Sorge, dass es bei einer langen Reise keine Möglichkeit zum schnellen Aufladen gibt. Das soll viele Franzosen momentan noch vor einem Kauf eines Elektroautos zurückhalten, teilte der Energiekonzern EDF mit.