McDonald’s in Essen: Neue Filiale eröffnet in Karnap – doch dieses Detail irritiert alle

Am Mittwoch (27. September) wurde groß gefeiert, denn in Essen hat eine neue McDonald’s-Filiale eröffnet. Aber nicht irgendeine – denn es ist schon die neunte Filiale in Essen, und das von einem der größten Franchise-Unternehmer in Deutschland.

Marcus Prünte (53) besitzt jetzt insgesamt 19 Filialen in NRW. Für die Neueröffnung seines neuesten Fast-Food-Restaurants in Essen-Karnap ließ er sich nicht lumpen, lud eine Schar an Promis ein. Zweifellos sucht dieses McDonald’s nicht nur in Essen seinesgleichen – doch auf ein Detail wurde scheinbar nicht geachtet. Und das sorgt für Schmerzen…

McDonald’s in Essen: Neue Filiale in Karnap eröffnet

Für die McDonald’s-Eröffnung in Karnap wurde groß aufgefahren. Etwa 80 Freunde und Promis des Essener Unternehmers Markus Prünte kamen in die neue Filiale. Mit dabei: BVB-Torwartlegende Roman Weidenfeller (43) mit seiner Frau Lisa (36), Sänger und Entertainer Giovanni Zarella (45) mit Frau Jana Ina (46) und Rapper Eko Fresh (40). Auch Europas McDonald’s-Chef Mario Federico (59) ließ sich die Eröffnung nicht entgehen – und pries die neueste Filiale in Essen als „eine der modernsten McDonald’s-Restaurants der Welt“.

Rap-Legende Eko Fresh (links) mit TV-Star Giovanni Zarrella und McDonald’s-Europachef Mario Federico. Foto: Stefan Schier/DER WESTEN

Prünte erklärte auch, warum: „Wir haben eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, einen Doppel-Drive-In, E-Bike-Park- und Ladeplätze und eine Vier-Linien-Küche.“ Außerdem wählte er für sein Restaurant das „Luna-Design“ aus – inklusive einer Terrasse mit Lounge, zu der er sagt, dass „der Außenbereich schweineteuer war“. Doch an einer Stelle schien er dann doch gespart zu haben…

McDonald’s in Essen: Detail irritiert Besucher

DER WESTEN fiel vor Ort auf, dass eine ganze Sitzbank in der Mitte des McDonald’s-Restaurants keine gepolsterte Sitzfläche hatte – ganz im Gegensatz zu allen anderen Sitzmöglichkeiten! Und das tut auf Dauer beim Sitzen ganz schön weh. Gegenüber DER WESTEN zeigt sich Prünte ratlos und scherzt: „Vielleicht ist uns das Geld ausgegangen!“ Die eine kahle Bank sollte der insgesamt sehr gelungenen Neueröffnung aber keinen Abbruch tun.

Zum Vergleich: Eine Sitzmöglichkeit mit Sitzpolsterung in der Essener McDonald’s-Filiale in Karnap. Foto: Foto/ Stefan Schier

Sitzbank ohne Polster in der McDonald’s-Filiale in Essen-Karnap. Foto: Foto/ Stefan Schier

So verriet Ex-BVB-Keeper Weidenfeller DER WESTEN, dass sich auch Profisportler „das eine oder andere Mal das Fast-Food-Essen von McDonald’s gönnen“ könne. Und weiter: „Man muss sich ja auch mal belohnen, insbesondere nach wichtigen Siegen!“ Aber welcher Sieg schmeckt denn am Ende besser – ein Sieg über Bayern oder gegen Erzrivale Schalke 04? Weidenfeller schmunzelt, legt sich fest: „Wenn man beide besiegt, dann schmeckt es umso besser!“

Für Prünte fühlt sich die Karnaper Neueröffnung auch wie ein Sieg an. Denn die Filiale macht nicht nur auf Kunden eine gute Figur, sondern legt auch bei der Belegschaft auf ein familiäres Miteinander Wert.