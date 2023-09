McDonald’s in Essen: Ewiges Rätsel gelöst! Mitarbeiterin klärt über Getränke-Mythos auf

Endlich ist das ewige Rätsel gelüftet! McDonald’s kann jetzt nach der Neueröffnung in Karnap gleich neun Filialen allein in Essen vorweisen. Dennoch wundern und ärgern sich McDonald’s-Kunden über eine Sache, die nicht nur in Essen Fragezeichen aufwirft.

Denn eines ist klar: Softdrinks wie Cola, Fanta, Sprite und andere Getränke gehören zu den beliebtesten Bestellungen bei „Big M“. Gerade an heißen Sommertagen gönnen sich viele Personen ein Kaltgetränk. Jetzt endlich wurde ein Rätsel, gar ein Mythos, gelöst. Und das von einer Filial-Vertretung von McDonald’s in Essen!

McDonald’s in Essen: Ewiges Rätsel gelöst!

Wer bei der US-Fast-Food-Kette ein Getränk bestellt, wundert sich über die hohe Zahl an Eiswürfeln. Es wirkt fast so, als ob vor lauter Eiswürfel kaum Getränk vorhanden ist. Und das unabhängig von der Menge. Böse Kundenzungen behaupten, dass das Absicht von McDonald’s sei, um eben am Getränk zu sparen. Doch, weit gefehlt!

Anke Schafstall, Prokuristin der nagelneuen McDonald’s-Filiale in Essen-Karnap, klärt gegenüber DER WESTEN auf. Denn die Eiswürfel haben tatsächlich eine wichtige Funktion – und die liegt nicht nur am Kalthalten der Getränke! „Einige Kunden lästern darüber, dass wir mit den Eiswürfeln an Getränk sparen. Das ist natürlich völliger Quatsch! Die Eiswürfel sorgen schlicht dafür, dass die Kohlensäure unten fest bleibt“, so Schaftstall.

Mitarbeiterin klärt über Getränke-Mythos auf

Sie ergänzt: „Ohne Eiswürfel würde die Kohlensäure nach oben sprudeln und mit der Zeit würde das Getränk schal schmecken, weil die Kohlensäure verloren geht.“ Im Klartext: Ohne Eiswürfel wird aus der Cola relativ schnell ein Getränk ohne Kohlensäure! Und wäre spätestens dann nicht mehr so lecker.

Übrigens sagt Schafstall auch, dass sich der Hype um Kindergeburtstagsfeiern bei McDonald’s dem Ende neige. Immer weniger Geburtstage würden bei „Big M“ gefeiert, viele würden es eher in Abenteuerspielplätze oder In-Door-Hallen ziehen. Deshalb sei in der Filiale in Karnap auch keine extra Kinderspielecke vorhanden. Dafür können sich die Kids aber auf großen Außenanlage, die man bei schlechtem Wetter überdachen kann, austoben.