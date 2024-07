Drastische Änderung im McDrive? McDonald’s schaut jetzt ganz genau hin

„McDonald’s, Ihre Bestellung bitte?“ – es gibt wahrscheinlich niemanden, der diesen Satz nicht schon einmal gehört hat. Die klassische Begrüßungsformel im McDrive des Fast-Food-Giganten, nach der man anschließend seine Bestellung aufgeben kann.

Doch offenbar gibt es bei McDonald’s Pläne, hier eine bedeutende Änderung einzuführen. In den USA ist die Burger-Kette bereits vorgeprescht – aber auch in Deutschland schaut man sich die Idee ganz genau an.

McDonald’s will McDrive umbauen

Wenn es nach McDonald’s geht, könnte es bald soweit sein, dass die Bestellung im Drive-Thru nicht mehr von menschlichen Mitarbeitern entgegengenommen wird. Im Restaurant selber ist man da ja mit den Bestellautomaten schon einen Schritt weiter – aber im Drive-Thru sind diese Geräte ja nicht denkbar. Wenn man für die Bestellung aus dem Auto aussteigen müsste, wäre es ja kein Drive-Thru mehr.

Aber stattdessen soll am anderen Ende des Lautsprechers eine KI installiert werden, die Kunden mit dem klassischen „McDonald’s, Ihre Bestellung bitte?“ begrüßt – und dann über das Mikrofon erkennt, welche Bestellung der Kunde vorträgt.

In den USA hat McDonald’s das Prinzip in den vergangenen zwei Jahren bereits in mehr als 100 Filialen getestet – und offenbar ist man mit den Ergebnissen mehr als zufrieden. Der Konzern ist sogar überzeugt, „dass eine Lösung für Sprach-Bestellungen im Drive-thru ein Teil der Zukunft unserer Restaurants sein wird“, heißt es im Fachmagazin „Restaurant Business“. Bis Ende 2024 will man die nächsten Schritte festgelegt haben.

KI-McDrive bald auch in Deutschland?

Und wie sieht es in Deutschland aus? Bei einem Unternehmen wie McDonald’s, das weltweit so sehr auf einheitliche Designs und Wiedererkennungswert setzt, wäre es schließlich gut denkbar, dass solche Änderungen dann auf alle Filialen ausgerollt werden.

Unsere Redaktion hat bei McDonald’s Deutschland nachgefragt. „Wir beobachten die Entwicklungen in diesem Bereich mit großem Interesse“, betonte ein Pressesprecherin des Fast-Food-Riesen. Gleichzeitig teilte sie jedoch mit: „Konkret ist aktuell für den deutschen Markt jedoch noch nichts dazu geplant.“

Hierzulande bleibt also zunächst die Gewissheit, dass wir im McDrive tatsächlich mit einem Menschen aus Fleisch und Blut sprechen.