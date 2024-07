McDonald’s: Ehemaliger Mitarbeiter packt aus – „Es war furchtbar“

Der Fast-Food-Riese McDonald’s muss mit der Zeit gehen und orientiert sich an den neuesten Technologien. Um den Kunden bei McDonald’s einen einwandfreien Bestellservice zu liefern, nutzt man jetzt Künstliche Intelligenz (KI).

Dass dabei aber noch eine Menge Luft nach oben herrscht, hat jetzt ein ehemaliger Mitarbeiter erzählt, für den die neue Technologie einfach nur furchtbar war.

McDonald’s: Ehemaliger Mitarbeiter spricht über fehlerhaftes System

Laut „tz“ hat McDonald’s in Amerika einen Testlauf gestartet, bei dem KI-Technik des IT-Unternehmens IBM in den Bestellvorgang des Drive-ins involviert wurde. Was eigentlich als Hilfe gedacht war, stellte sich nach kurzer Zeit als sehr fehleranfälliges Modell dar. Der ehemalige Mitarbeiter erzählte über TikTok von seinen Erfahrungen, bei denen es immer wieder zu Missverständnissen bei McDonald’s-Kunden gekommen ist.

+++ NRW: McDonald’s schaut genau hin – Burger-Fans fällen klares Urteil +++

„Nun ja, es läuft nicht ganz so, wie geplant“, erzählte der frühere Angestellte. Jetzt sollen alle IBM-KI-Bots entfernt werden, was auch „CNBC“ und das „Time Magazine“ unter Berufung auf McDonald‘s-Informationen vermeldeten. Bis diese Entscheidung getroffen wurden, sind McDonald’s-Kunden aber sehr skurrile Geschichten passiert.

McDonald’s-Kunden erzählen von skurrilen Bestellungen

Beispielsweise gab es einen ungewöhnlichen Fehler bei einer Chicken-McNugget-Bestellung. Bei einer Kundin hatte der McDrive-Chatbot in einer Endlosschleife 10er-Menüs bestellt. Eigentlich wollte sie nur zwei 10er-Menüs bestellen, aber am Ende bekam sie ganze 25 Stück. „Der McDonald’s Roboter ist außer Kontrolle“, kommentierte sie die Bestellung, die einen Wert von über 250 US-Dollar hatte.

Eine weitere Kundin war sehr überrascht, weil sie eigentlich nur einen kleinen Snack, eine Cola und einen Eistee bestellen wollte. Plötzlich war auf ihrer Rechnung aber auch die Rechnung eines anderen Kunden, der am zweiten Drive-in-Terminal stand. Statt die irrtümliche Bestellung zu stornieren, habe der Chatbot dann sogar noch acht weitere Eistees hinzugefügt. „Wie ihr wisst, ist es 2023 und die Roboter übernehmen die Weltherrschaft“, kommentierte die Kundin zynisch den Vorfall.

Mehr News:

Die bisherige KI-Nutzung bei McDonald’s sei aus Sicht des ehemaligen Mitarbeiters ein „Desaster“. In einer Filiale in Ohio wurde die KI ebenfalls getestet. Dazu schreibt er: „Es war furchtbar. Der Bot hat keine Bestellung richtig aufgenommen.“

McDonald’s sieht den Testlauf aber nicht als komplett gescheitert. Der Fast-Food-Gigant möchte auch in Zukunft auf Künstliche Intelligenz setzen. Seit Anfang des Jahres arbeitet McDonald’s mit Google zusammen. Die Kooperation sieht einen weiteren KI-Testlauf vor.