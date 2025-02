McDonald’s von Platz 1 gestoßen – die größte Gastro-Kette der Welt erahnst du nicht

McDonald’s, Subway, Starbucks, Kentucky Fried Chicken und Burger King. In Sachen Systemgastronomie hat den Marken aus den Vereinigten Staaten über Jahrzehnte niemand etwas vorgemacht.

Bis zuletzt hat McDonald’s das Ranking der Gastro-Ketten mit den meisten Filialen angeführt. Doch nun hat ein Unternehmen das Feld von hinten aufgerollt. Es dürfte in Deutschland den wenigsten bekannt sein.

McDonald’s vom Thron gestoßen: Kennst du diese Kette?

Es ist ein Machtwechsel, den viele gar nicht auf dem Zettel gehabt haben dürften. Denn bis vor zehn Jahren tauchte diese Kette gar nicht auf dem weltweiten Radar auf. Doch seit 2016 geht „Mixue“ komplett durch die Decke.

Das chinesische Franchise-Unternehmen startete im Jahr 1997 mit Eis und Eistee-Variationen im Angebot. Mit dem Bubble-Tea-Boom sollte „Mixue“ mächtig an Fahrt aufnehmen. So knackte die chinesische Kette Berechnungen des asiatischen Datendienstleisters „Momentum Works“ zufolge kurz vor dem Jahr 2020 die Schallmauer von 10.000 Filialen.

Das ist Bubble Tea:

Erfunden in Taiwan

Meist gesüßter grüner oder schwarzer Tee (z.B. mit Honig)

Namensgebend sind die Kügelchen aus Tapioka (Speisestärke) oder Popping Bobas

Letzteres sind farbige Kügelchen aus Alginat mit flüssiger Füllung

Das Getränk ist wegen des hohen Zuckergehalts in der Kritik

Innerhalb weniger Jahre ist die Anzahl der Filialen, von denen die meisten in China zu verorten sind, förmlich explodiert. 2021 waren es rund 20.000 Filialen, ein Jahr später bereits 30.000. Bei dem scheinbar unaufhaltsamen Wachstum ist es keine Überraschung, dass „Mixue“ mittlerweile die Spitze der Systemgastronomie erreicht hat und jetzt sogar den Börsengang plant.

„Mixue“ überholt McDonald’s

Rangierte McDonald’s zuletzt noch mit 43.000 Filialen auf dem ersten Rang, wurde die Burger-Kette zum Stichtag am 30. September von den 45.302 gezählten Filialen der chinesischen Kette überholt. Starbucks liegt mit rund 40.000 Filialen auf dem dritten Rang.

Subway, das in den 2010er-Jahren vom Platz an der Sonne gegrüßt hatte, rangiert mittlerweile nur noch auf dem vierten Rang vor KFC und „Luckin Coffee“, einer weiteren chinesischen Kette, die auf dem Vormarsch ist und mit mehr als 20.000 Filialen erstmals Burger King und auch Domino’s überholt hat. Gut möglich, dass unter den Top Drei demnächst also noch weniger Unternehmen aus den USA zu finden sind.