McDonald’s-Kunden wollen endlich Pommes-Änderung – Fast-Food-Riese wird deutlich

Wer gerne und regelmäßig zu McDonald’s geht, der weiß in der Regel, was er bekommt. Seit Jahrzehnten ist der Fast-Food-Riese bei Burger- und Pommes-Fans beliebt, bindet mit Gutscheinen und Rabatt-Aktion auch viele Stammkunden an sich.

Doch trotzdem gibt es noch Wünsche von McDonald’s-Kunden, die offen bleiben. Ein Zufall, der in den Filialen immer wieder passiert, sorgt jetzt für eine lautstarke Forderung.

McDonald’s-Kunden fordern „gemischte Pommes“

Auf Facebook thematisiert McDonald’s ein zufälliges aber beliebtes Phänomen. So kommt es immer mal wieder vor, dass sich „Curly Fries“ in die klassischen Pommes verirren. „Die Überraschung ist das Beste daran“, kommentiert das Social-Media-Team von McDonald’s. Und erntet dafür viel Zustimmung.

„Freu mich immer mega, wenn das passiert“, schreibt eine Kundin. „Ich bin für eine gemischte Tüte“, fordert ein Facebook-Nutzer prompt. „Geben wir gerne so weiter. Versprechen können wir aber nichts“, antwortet McDonald’s auf Facebook. Auf Anfrage dieser Redaktion wird diese Hoffnung jedoch jäh zerstört.

McDonald’s spricht Klartext

Ein Sprecher des Unternehmens erklärte: „Zum aktuellen Zeitpunkt ist es nicht geplant, gemischte Kartoffelprodukte anzubieten. Vereinzelte Curly Fries oder andere Kartoffelprodukte, die sich in die klassischen Pommes verirrt haben, bleiben also weiterhin eine Ausnahme.“

Manche Kunden haben allerdings auch Glück mit ihrem McDonald’s-Mitarbeiter. So schreibt ein Mann auf Facebook: „Ich frage auch immer nach einer gemischten Tüte. Ist kein Problem, machen die immer.“

Tatsächlich gibt es aber auch Fast-Food-Fans, die gut auf die „Curly Fries“ in ihrem Essen verzichten können. „Ich kann das gar nicht leiden, da ich die Curlys nicht mag. Einfach nervig“, „Bin ich der Einzige, der die Curlys gar nicht so gut findet?“, sind nur zwei der gegenteiligen Kommentare.