McDonald’s lockt mit neuem Angebot – beim Preis schauen Kunden genau hin

Treue McDonald’s-Fans trauern schon lange den Zeiten hinterher, wo ein Cheeseburger nur 1 Euro gekostet hat – lange ist es her. Mittlerweile kostet der beliebte Klassiker für auf die Hand 2,69 Euro!

Bis dato gab es kaum mehr Snacks für unter 2 Euro auf der Speisekarte – doch das ändert sich nun. Denn McDonald’s schraubt bei gleich elf beliebten Produkten mächtig an der Preisschraube – auch beim Cheeseburger.

McDonald’s mit neuem Angebot

McDonald’s setzt in Deutschland bereits seit Februar 2023 auf das McSmart Konzept. Stammkunden werden die drei Menü-Kombis ab 4,99EUR aus dem McSmart-Angebot sicherlich schon kennen. Doch jetzt wird das Angebot um die neue McSmart Snack Plattform erweitert, wie der Fast-Food-Riese am Donnerstag (13. Februar) mitteilt.

Die neuen McSmart Snacks Foto: McDonald's Deutschland

„Mit der Erweiterung unseres McSmart Menüs um die McSmart Snacks setzen wir unseren Fokus auf ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis fort. Das McSmart Menü wurde in Deutschland bereits vorletztes Jahr erfolgreich in ausgewählten Restaurants eingeführt und im September 2024 um weitere Menü-Varianten ergänzt“, so Tomasz Debowski, Marketingvorstand von McDonald’s Deutschland.

Angebot hat einen Haken

Elf bereits bestehende und beliebte Produkte gibt es ab sofort zum vergünstigten Preis. Darunter auch der oben erwähnte Cheeseburger, der von nun an „nur“ noch 2,30 Euro kosten soll. Eine kleine Portion Pommes gibt es für 2 Euro und einen 250 Milliliter Milchshake ebenfalls. Das ist ein kleines Menü zum Preis von nur 6,30 Euro – für den kleinen Hunger zwischendurch.

Das sind alle Preise:

Cheeseburger: 2 Euro

Café Small für 1,50 Euro

Pommes Frites Small für 2 Euro

Heiße Apfeltasche für 1,50 Euro

Chickenburger für 2,30 Euro

McSundae® für 2 Euro

Cappuccino Small für 2 Euro

McFlurry für 3 €*

Filet-o-Fish® für 3 €*

Hamburger für 2 €*

Milchshake 0,25l für 2 Euro (8,00 Euro pro 1l)

Und es gibt noch eine gute Nachricht, allerdings auch eine schlechte. Die Gute ist: Laut McDonald’s sollen die elf Produkte zum kleinen Preis „langfristig“ bleiben. Die schlechte Nachricht ist, dass das Angebot nur in „ausgewählten Restaurants“ verfügbar ist.