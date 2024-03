McDonald’s bringt neues Produkt auf den Markt – doch wer will DAS wirklich kaufen?

Immer wieder lockt Fast-Food-Riese McDonald’s seine Kundschaft mit neuen Aktions-Produkten oder Spezialmenüs. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Ein hartnäckige Werbekampagne in den Sozialen Medien für ein vergleichsweise unspektakuläres Produkt zog zuletzt sogar den Frust einiger Kunden auf sich (>> hier mehr dazu).

Doch Sorgen muss sich McDonald’s natürlich nicht ernsthaft machen. Noch immer rennen die Burger-Fans der Fast-Food-Kette die Türen ein – spätestens wenn es in der App mal wieder neue Coupons gibt.

Aber was McDonald’s jetzt auf den Markt bringt, hat mit Burgern, Pommes oder Nuggets überhaupt nichts zu tun. Es handelt sich nicht einmal um ein Lebensmittel. Hier kann man durchaus die Frage stellen: Wer will DAS wirklich kaufen?

McDonald’s verkauft Pommes-Parfum

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Dem einen schmecken die Burger von McDonald’s, andere sind nicht ganz so überzeugt. Aber egal zu welchem Lager man gehört – auf eine Sache kann man sich sicherlich einigen: Der Geruch von Bratfett und Pommes-Fritteuse ist sicherlich nicht der appetitlichste.

Umso überraschender kommt da jetzt die Ankündigung von McDonalds in Japan daher. Die dortigen Verantwortlichen haben sich etwas ganz besonderes ausgedacht: Ein McDonald’s-Parfum! Ohne Witz. Das kündigte der Konzern auf X (ehemals Twitter) an.

Das „Eau de Pommes frites“ soll – wie der Name schon sagt – nach den kultigen Kartoffelsticks riechen und nur für kurze Zeit erhältlich sein. Und bei über 136.000 Likes kann man davon ausgehen, dass die Japaner voll auf diese schräge Werbeidee aufspringen.

Kunden machen sich über Duft lustig

In den Kommentaren nehmen die Nutzer die Ankündigung mit entsprechend viel Humor. Gehen Menschen mit diesem Parfüm auf die Arbeit? „Dann bekomme ich Hunger, wenn mein Kollege in der Nähe ist“, scherzt ein User. Andere gehen sogar einen Schritt weiter: Wenn der Partner oder die Partnerin das Parfüm aufsetzt – liebt man sie oder ihn dann wirklich für ihren Charakter oder weil sie wie leckere Pommes riechen?

Einige schlagen sogar bereits „Knoblauch-Mayo-Pfeffer“ als nächste Parfum-Richtung vor!

Andere können nur den Kopfschütteln und vermuten einen verfrühten Aprilscherz. Doch der ist ja erst in einigen Wochen. Wer also riechen will, wie Pommes von McDonald’s, der kann seinen Traum in Japan verwirklichen. Oder man reibt sich mit einem benutzten Pommes-Karton ein.