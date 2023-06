McDonald’s ändert beliebte Produkte – Kunden auf 180: „Übel“

Es soll Menschen geben, die in ihrem Lieblings-Restaurant immer das gleiche Gericht bestellen. Da weißt du wenigstens, dass es dir schmeckt. Doch was ist, wenn der Gastronom plötzlich die Rezeptur oder die Produkte ändert?

Ein Kunde von McDonald’s erlebte am Wochenende einen Schock, als er nicht mehr seine geliebte Chilli-Sauce bestellen konnte. Stattdessen gab es eine Alternative, die ihm aber offenbar gar nicht schmeckte.

McDonald’s ändert Saucen – Kunde geschockt

„Wieso habt ihr diese Chilli Soße rausgenommen? Das war die beste Soße!! Die neue Soße ist ja mal übel widerlich. Ändert das mal bitte wieder“, wendet sich der schockierte Kunde an McDonald’s auf Facebook. Direkt springen andere Kunden auf den Zug mit auf und wollen auch bei anderen Saucen Änderungen bemerkt haben. „Genau wie die neue Rezeptur vom Sweet Chili Wrap, schmeckt absolut nicht“, schimpft ein User. „Die Chili Sauce für den Wrap hat sich nicht geändert. Nur die weiße Sandwich Sauce. Jetzt ohne Ei mit ganz anderem Geschmack. McChicken schmeckt nun auch nicht mehr“, zeigt sich eine Frau ebenfalls enttäuscht.

+++ McDonalds: Kunden toben vor Wut – so reagiert die Fast-Food-Kette +++

Doch hat der Fast-Food-Riese wirklich Änderungen vorgenommen? Wir haben nachgefragt und eine klare Antwort bekommen. „Bei der Gestaltung unseres gesamten Produktangebots steht der Gästewunsch für uns an erster Stelle. Deshalb gibt es immer wieder Anpassungen in unserem Produktangebot, was auch die Saucen betreffen kann“, heißt es zunächst.

Bestehen Saucen den Geschmackstest?

Im Konkreten bedeute das Folgendes: „Die Chili Sauce wird nun durch die Sweet-Chili Sauce ersetzt, die es bislang in Deutschland noch nicht gab. Sie wird dauerhaft Teil unseres Standardsortiments sein. Darüber hinaus haben wir noch bis 19.7. bzw. solange der Vorrat reicht die Spicy Sauce im Angebot, die wir normalerweise zusammen mit den Spicy Nuggets im Programm haben. Die Sandwich Sauce wird nun ohne Ei angeboten.“

Auch bei dieser Entscheidung habe McDonald’s stets die Wünsche der Kunden bedacht. „Zudem beobachten und berücksichtigen wir stets die aktuelle Entwicklung von Ernährungstrends. Hierbei hat sich gezeigt, dass wir mit einer Rezeptur ohne Ei bei unserer Sandwich Sauce flexibler auf bestimmte Ernährungsweisen reagieren können“, so die Erklärung weiter.

Noch mehr News:

Ist die negative Resonanz also ein klarer Fall von „Was der Bauer nicht kennt, mag er nicht“ oder treffen die neuen Saucen tatsächlich nicht die zarten Geschmacksknospen der McDonald’s-Kunden? Das muss wohl jeder Kunde für sich selber herausfinden.