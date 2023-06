McDonald’s: Plötzlich schmeckt’s anders! Rezept vom beliebten Burger verändert

Wenn eines bei den Fast Food-Kreationen von McDonald’s wichtig ist, dann der Geschmack. Haben Kunden der Restaurant-Kette einmal ihren Lieblingsburger gefunden, wollen sie diesen nicht so schnell aufgeben. Umso größer ist die Empörung, wenn er plötzlich spurlos von der Bildfläche verschwindet, wie kürzlich der 1955er Burger (hier mehr dazu).

Bei einem anderen beliebten Burger wurde jetzt wiederum ordentlich an der Rezeptur geschraubt. Sehr zum Missfallen der Kunden von McDonald’s, die ihrem Ärger kürzlich auf der Facebook-Seite des Fast Food-Riesen Luft machten.

Royal TS plötzlich anders

Nicht an irgendeinem Burger hat McDonald’s Änderungen vorgenommen, sondern ausgerechnet am Hamburger Royal TS. Im Mai soll die Soße des beliebten Produkts laut „Chip.de“ verändert worden sein. Und das schmeckt nicht jedem, wie wir kürzlich berichteten. „Geschmacklich einfach nur widerlich“ oder „Es nervt und schmeckt nicht! Wieder gutes Beispiel am RoyalTS“ – so lautete die eindeutige Meinung von zahlreichen Kunden.

Der Grund: Bei der neuen Sauce hat man komplett auf Ei verzichtet. Damit ist sie komplett vegan. McDonald’s will damit seinen Beitrag in den aktuellen Entwicklungen der „Ernährungstrends“ leisten.

Das einzig Kuriose daran: Die neue vegane Sauce wurde offenbar nicht nur für vegane Produkte verwendet. Auch auf dem Hamburger Royal TS ist sie plötzlich zu finden, obwohl dieser unter anderem aus Rindfleisch besteht. Eine vegane Sauce auf einem nicht veganen Burger? Das muss der Fast Food-Riese erst einmal erklären.

McDonald’s verkündet Grund für Änderung

Nicht nur auf Facebook dürfte die neuste Umstellung bei McDonald’s jetzt für große Fragezeichen gesorgt haben. Wie die Restaurant-Kette auf Nachfrage von „Chip.de“ erklärt, wolle man mit der neuen Burgersauce „flexibler auf bestimmte Ernährungsweisen reagieren“ können.

So weit, so gut. Doch das ein Veganer dennoch niemals beim Hamburger Royal TS mit Rindfleisch zugreifen würde, bleibt komplett unkommentiert. Bleibt abzuwarten, ob sich die Kunden an die Änderung bei McDonald’s gewöhnen werden.