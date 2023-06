McDonald’s mit absoluter Neuheit – kommt DAS auch bald auf uns zu?

Für McDonald’s-Kunden gibt’s in der Regel kein Halten mehr, sobald ein neues Produkt seinen Weg in die Restaurants führt. Ist die Euphorie bei alten Klassikern schon groß, so steigert sich die Vorfreude bei neuen Angeboten schier ins Unermessliche. Groß ist der Nervenkitzel, den so ein neuer Burger oder ein anderes neues Fast Food-Produkt mit sich bringt.

Bei Kindern sind dagegen auch die Spielzeuge aus den Happy Meals Grund genug, ihre Eltern zu einem Abstecher zu McDonald’s zu überreden. Dabei verbergen sich hinter den quietschend bunten Essens-Tüten manchmal mehr oder weniger coole Gegenstände, die den Weg ins heimische Kinderzimmer finden. Doch ein Happy Meal-Spielzeug sorgte in China jetzt für große Furore.

McDonald’s mit eigener Spiele-Konsole

Denn in der Menü-Box für Kinder war jetzt ausgerechnet eine Spiele-Konsole enthalten. Anlässlich des 40. Geburtstags der beliebten Chicken McNuggets hat der Fast Food-Riese in China eine Art Mini-Gameboy in Nugget-Form rausgebracht, wie „Retro Dodo“ berichtet. Darauf können Kunden zwar „nur“ das Kultspiel Tetris spielen. Dennoch reichte allein die irre Optik schon bei Kindern und Erwachsenen aus, das Spielzeug unbedingt haben zu wollen.

Umgerechnet rund vier Euro soll die nicht verzehrbare Happy-Meal-Beilage kosten. Scheinbar konnte man sie nicht nur bei den Kinder-Menüs, sondern auch so in den Filialen in China kaufen, wie einige chinesische Internetseiten mutmaßen lassen. Doch deutsche Kunden dürfte bei dieser Nachricht nur eines interessieren: Kann man das Spielzeug auch in hierzulande kaufen?

McDonald’s mit klarem Statement

Auf Nachfrage von „Game Pro“ teilt der Fast Food-Gigant mit, dass es aktuell keine Pläne gebe, den Nugget-Game-Boy auch in Deutschland anzubieten. So müssen deutsche Kunden leider in die Röhre schauen.

Eine gute Nachricht gibt es allerdings dennoch: Wer sich beim Anblick des niedlichen Spielzeugs nicht mehr halten kann, könnte im Netz Glück haben. Mittlerweile wird der kleine Nugget-Game-Boy nämlich für umgerechnet rund 28 Euro bei Ebay angeboten.