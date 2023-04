McDonald’s: Völlig neuer Ansatz bei Getränken – Kunden sind verwirrt

Wer in den vergangenen Wochen bei McDonald’s essen war, hat es vermutlich längst mitbekommen: Seit Kurzem verfolgt der Fast-Food-Riese in seinen Filialen bei der Ausgabe der Getränke einen völlig neuen Ansatz. Allerdings gibt es in manchen Restaurants deswegen Verwirrung unter den Kunden. Aber der Reihe nach.

Vor wenigen Monaten hatte McDonald’s stolz verkündet, dass es künftig in allen Filialen ein Mehrwegsystem bei allen Getränken und Eissorten geben wird. Schon im Dezember vergangenen Jahres wurde dieses System bei den ersten Filialen eingeführt. Seitdem ziehen andere Filialen Stück für Stück nach. Schon bald soll dieses System in allen deutschen Filialen umgesetzt werden (hier mehr dazu).

McDonald’s mit neuem Mehrwegsystem

„Einen weiteren großen Schritt Richtung Mehrweg machen wir bei unseren Getränken und Eissorten“, hatte McDonald’s damals mitgeteilt: „Im Dezember 2022 führen wir flächendeckend unser eigenes McDonald’s Mehrwegpfandsystem ein. Durch dieses deutschlandweite Pfandsystem können auf Wunsch Mehrwegbecher ganz einfach vor Ort erworben und nach dem Verzehr gegen Erstattung des Pfandbetrags in jedem deutschen McDonald’s Restaurant zurückgegeben werden.“

Auch interessant: Ärger über neue Gutscheine bei McDonald’s – Kunden laufen Sturm

Umso verwirrter waren einige Kunden, als sie zuletzt bei McDonald’s waren und eben jenes Mehrweg-System in den jeweiligen Filialen nicht umgesetzt wurde. Auf der Facebook-Seite der Fast-Food-Kette gab es daher in den vergangenen immer mal wieder Beschwerden von verdutzten Kunden. So veröffentlichte eine Kundin ein Foto von ihrem Besuch in einem der Restaurants. Auf dem Bild sind zwei Einweg-Kaffeebecher zu sehen – sowie die Rechnung.

Mehr Themen:

McDonald’s-Kundin irritiert

Aus der Rechnung geht hervor, dass die Kundin für ihre Kaffee-Getränke je 2 Euro Pfand entrichtete, die sie umgehend zurückerhielt. „So umgehe ich Mehrweg natürlich auch“, schrieb sie auf der Facebook-Seite von McDonald’s: „Die Mehrweg-Tassen werden nicht benutzt, die 2 Euro gab es sofort wieder.“ Die Mitarbeiter vor Ort hätten der Kundin zu verstehen gegeben, dass das Mehrweg-System in dieser Filiale noch nicht verfügbar sei.

Die betroffenen Kunden müssen sich wohl einfach nur noch etwas gedulden – und dann wird es auch in der Filiale ihrer Heimatregion schon bald das heißersehnte Mehrweg-System geben.