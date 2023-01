McDonald’s: Maßloser Ärger über neue Gutscheine – Kunden laufen Sturm

Immer wieder haben Kunden bei McDonald’s die Möglichkeit, durch Gutscheine Geld zu sparen. Doch beim Blick auf die aktuellen Gutscheine wird einigen Fastfood-Liebhabern direkt schlecht – und zwar aus verschiedenen Gründen.

Die Auswahl, der Preis und die Verfügbarkeit regen viele Kunden auf. Via Social Media laufen zahlreiche Menschen Sturm wegen den neuen Coupons. Doch nach welchen Kriterien entscheidet McDonald’s eigentlich?

McDonald’s: Gutscheine lösen heftige Kunden-Reaktion aus

Mit dieser Reaktion hat der Fastfood-Riese wohl nicht gerechnet, als er auf Facebook die neuen Gutscheine ankündigte. Doch es hagelte von mehreren Seiten Kritik: „Die Gutscheine sind so langsam der letzte Müll“ oder „Sehr viele Gutscheine leider nur in der App und somit für Menschen ohne Smartphone nicht nutzbar! Der traurige Blick meiner Oma, als sie das gesehen hat, war furchtbar“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren.

Um die Coupons in den Restaurants einzulösen, benötigen Kunden nicht mal das Heft. Die Gutscheinnummer des jeweiligen Angebots reicht. Allerdings werden App-Nutzern noch exklusivere Angebote vorgeschlagen. Andere FB-User beschweren sich über die Auswahl – eine Frau vermisst beispielsweise seit längerem den Hamburger Royal TS, während ein Mann sich über den Preis von Chicken Nuggets aufregt. „Das nennt Ihr noch Gutscheine? 7€ für 20er Nuggets? Das ist eine Preiserhöhung von 40 Prozent? Das hat mit Inflation nichts mehr zu tun und ist nicht zu rechtfertigen, sondern ist reine Willkür“, wettert er.

DAS sagt der Fastfood-Riese

Diese Redaktion wollte deshalb von McDonald’s wissen, nach welchen Kriterien Gutscheine in die Apps kommen oder die Preise festgelegt werden. Zunächst stellte eine Sprecherin klar, dass die Restaurants von selbstständigen Unternehmern betrieben werden und daher eigenständig die Preisgestaltung und die Auswahl bei den Bonusbüchern festlegen.

„Vonseiten der Unternehmenszentrale wiederum gibt es lediglich unverbindliche Preisempfehlungen sowie einen Vorschlag für Kampagnen. Diese und auch unser Produktangebot werden grundsätzlich in regelmäßigen Abständen auf Ausgewogenheit und Angemessenheit überprüft und gegebenenfalls auch angepasst. Das betrifft auch die Angebote, die wir im Bonusbuch aufgreifen. Ein wichtiger Aspekt ist dabei natürlich die Beliebtheit der jeweiligen Coupons bei den Gästen“, so die Antwort.

Noch mehr News:

Schließlich scheint es auch noch Gäste zu geben, die mit den Gutscheinen zufrieden sind. „Egal was jeder hier sagt: Mit Coupons spart man etwas Geld“ oder „Leute, was regt ihr euch über die Preise auf?! Mindestlohn, Einkauf etc. muss alles bezahlt werden. Wem es zu teuer ist, lässt es halt bleiben“, werden zwei Kunden von McDonald’s deutlich. Vom 9. Januar bis zum 15. Februar sind die Gutscheine gültig.