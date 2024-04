McDonald’s mit einzigartigem Angebot – doch Kunden können es nur HIER probieren

Drive-ins oder Drive-thrus gibt es bei McDonald’s fast in jeder Stadt. Sicherlich warst du auch schon mal mit dem Auto zum Schnellrestaurant unterwegs und hast dir dann durch das Fenster deine Bestellung anreichen lassen.

Aber hast du auch schon mal bei einem „Ski-thru“ Burger, Pommes und Co. bestellt? Bestimmt noch nicht. Denn dieses Angebot von McDonald’s ist einmalig.

„McSki“ mit „Ski-thru“ gibt’s nur hier

Ein Ski-thru dürfte ja vom Namen her in einem Ski-Gebiet stehen und ja, tatsächlich können hier Skifahrer von der Piste direkt zum Restaurant, ohne ihre Skier abnehmen zu müssen. Einfach durch den Ski-thru, das Essen bestellen und mitnehmen. Alles in einem Rutsch.

Doch dieses außergewöhnliche Angebot gibt es nur einmal und das auch nur in Schweden. Im größten Ski-Resort des Landes, Lindvallen in Sälen. Den „McSki“ dort gibt es bereits seit 1996, wie der „Business Insider“ berichtet. Und er hat auch nur im Winter zur Skisaison geöffnet.

McDonald’s: Aber ohne Lieferservice

Ob am Tisch hinsetzen oder am Schalter bestellen, für die Kunden sind bis auf einen Lieferservice alle Möglichkeiten gegeben. Und auch die Menüs sind hier die gleichen wie andernorts. Allerdings kannst du dir die Burger, Pommes und Co. mit einer atemberaubenden Aussicht auf die Skandinavischen Berge einverleiben.

Zudem ist das Restaurant auch noch besonders dekoriert. Wer das Etablissement im Internet sucht, stößt gleich auf Fotos einer Art geräumigen Jagdhütte mit heller Holzvertäfelung von innen und dunkler von außen. Dazu ist der Innenraum mit weißen Holzsäulen und Deckenbalken versehen und an den Wänden hängen gerahmte Tierbilder.