McDonald’s sorgt mit neuer Sauce für Furore – deutsche Kunden schauen ganz genau hin

Der Fast-Food-Riese McDonald’s begeistert seine Kunden immer wieder mit neuen Produkten und Aktion. Zuletzt am Ostermontag (1. April) sorgte die Restaurant-Kette für Aufruhr bei den Burger- und Pommes-Liebhabern. Der Grund war ein hauseigenes Duschgel mit Ketchup-Geruch. Nur einen Tag später wurde das schon für viel Geld im Netz angeboten (mehr dazu hier).

Aber auch bei den essbaren Produkten rüstet McDonald’s immer wieder auf und bringt neue Burger- oder Menükreationen auf den Markt. Jetzt sorgt eine neue Sauce für Nuggets, Pommes und Co. im Netz für Furore. Doch dürfen auch deutsche Kunden hoffen? Wir haben beim Fast-Food-Konzern nachgehakt.

McDonald’s mit irrer neuer Sauce!

Die neue Sauce trägt den klangvollen Titel „Savory Chili WcDonald’s Sauce“. Moment mal, Wc? Richtig. Da wurde das goldene M einfach mal auf den Kopf gestellt!

Bei „WcDonald’s“ handelt es sich um eine Anime-Serie, die der Restaurant-Konzern eigenes für seine Kunden produziert hat. Doch in Deutschland folgte schnell die Hiobsbotschaft: Auf Nachfrage dieser Redaktion hieß es, dass die Wc-Kampagne für Deutschland nicht vorgesehen ist.

In Indien hat man im Zusammenhang mit der Werbemaßnahme aber auch neue Produkte rausgebracht. So kursiert bei X ein animierter, rund 5-sekündiger Werbeclip, der die neue Sauce ankündigt. Nach Recherchen dieser Redaktion soll diese neben Ingwer und einer kombinierten Knoblauch- und Soja Sauce auch Chili Flocken enthalten. „So herzhaft und kühn“, lautet so etwa das Fazit zur neuen Sauce. Doch kommt sie auch in die deutschen Filialen?

McDonald’s Deutschland wird deutlich

Diese Redaktion hat beim Fast-Food-Giganten nachgefragt – mit eindeutigem Ergebnis. „Die Einführung der ‚Savory Chili WcDonald’s Sauce‘ ist derzeit nicht für den deutschen Markt geplant.“ Bei Kunden dürfte das kleine aber feiner Wörtchen „derzeit“ allerdings neue Hoffnungen schüren.

Auch auf die Frage, ob ansonsten Neuerungen und spannende Aktionen auf die deutschen McDonald’s-Kunden zukommen, teilt ein Sprecher des Unternehmens mit: „Zudem bitten wir um Verständnis, dass wir zu kommenden Aktionen leider keine Auskunft geben können.“ Kunden müssen also abwarten und Tee trinken. Der ein oder andere Burger oder eine Portion Pommes dürfte ihnen die Wartezeit versüßen.