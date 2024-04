McDonald’s mit einmaligem Angebot – Kunden müssen dafür tief in die Taschen greifen

Dieser Aprilscherz ist bares Geld wert!

Als McDonald’s-Kunden am Montag (1. April) in die App des Fast-Food-Riesen schauten, bot sich ihnen ein höchst irritierendes Angebot. So konnten sich App-Nutzer für 400 gesammelte Punkte ein ganz besonderes McDonald’s-Produkt sichern: Duschgel mit Ketchup-Geruch!

Wer die rote Soße nicht nur auf seinen Pommes, sondern auch am Körper haben will, musste an diesem Tag allerdings schnell sein. Das Angebot war – passenderweise – nur am 1. April in den Filialen erhältlich. Es gibt allerdings auch an diesem Dienstag (2. April) noch Wege, um das Ketchup-Duschgel zu bekommen.

McDonald’s bringt Ketchup-Duschgel raus – Kunden rasten aus

Nach einem Big Mac-Duschgel und einem McFlurry-Duschschaum hat McDonald’s sich erneut eine wahnwitzige Kombi überlegt: Duschgel mit „zartem Tomatenduft“, wie es auf der Aufschrift der roten Tube heißt.

Für 400 gesammelte App-Punkte, was in etwa dem Wert von zwei kleinen Pommes entspricht, konnten Kunden am 1. April die Filialen stürmen, um das Duschgel zu ergattern. Und der Gag ging auf – viele App-Nutzer sicherten sich das Duschzeug, darunter auch Instagramerin Vanessa Schmitt. Die Freundin von GZSZ-Star Raúl Richter präsentiert das McDonald’s-Waschgel in einem kurzen Video und lüftet dabei die erste kleine Überraschung: Das Gel ist nicht rot, sondern durchsichtig. Nach der ersten Riechprobe beurteilt sie das Produkt als „ganz geil“, obwohl sie Tomaten eigentlich nicht mag.

Tatsächlich werden einige Follower neugierig, während andere bereits erklären, leider kein Ketchup-Duschgel in ihrer Filiale mehr bekommen zu haben. Es gibt allerdings auch für McDonald’s-Kunden, die leer ausgegangen sind, eine Möglichkeit, noch an das Duschzeug zu kommen.

McDonald’s: Hype um Ketchup-Duschgel

Auf „Kleinanzeigen“ häufen sich bereits am Dienstag jede Menge Angebote für das Ketchup-Duschgel – diese sind allerdings nicht ganz günstig.

Mehr aktuelle News:

Die Verkäufer fordern zwischen 7 und 50 Euro pro Packung, verweisen dabei immer wieder auf die streng limitierte Auflage des Ketchups-Gels. Hier gilt wohl wie überall in der freien Marktwirtschaft: Die Nachfrage bestimmt das Angebot. Ob allerdings wirklich jemand 50 Euro für ein Duschgel von McDonald’s ausgibt, das andere für unter 10 Euro anbieten, bleibt fraglich. Vielleicht sollten echt Fans deshalb noch einige Tage warten, bis der Hype um das McDonald’s-Duschgel abgeklungen ist. Dann purzeln sicher auch die Preise ein wenig.