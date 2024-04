McDonald’s jetzt mit Burger-Rabatten zum Ladenschluss? Kunden sind aus dem Häuschen

Seit Jahrzehnten ist McDonald’s die erste Adresse für Fast-Food-Liebhaber. Die Fans der Burger, Pommes und anderen Gerichten bei McDonald’s lassen sich auch nicht davon abschrecken, dass das Unternehmen wie alle Gastronomiebetriebe die Preise ordentlich erhöht hat.

Schließlich können treue Kunden immer wieder auch über die McDonald’s-App bei ihren Lieblingsprodukten sparen. Eine Frau hat jetzt sogar noch eine andere Möglichkeit aufgetan, bei McDonald’s zu sparen – nach Ladenschluss ging sie mit einer vollen Tüte nach Hause, weil sie bei der App „Too good to go“ angemeldet war. Tun sich für viele McDonald’s-Fan nun also ganz neue Wege auf?

McDonald’s: Kundin sahnt nach Ladenschluss ab

Die App „Too good to go“ möchte sinnvoll gegen Lebensmittelverschwendung im Gastronomiebereich angehen. Restaurants, Imbisse, aber auch Bäckereien können über die App ihre überschüssigen Lebensmittel und Gerichte zum Spottpreis anbieten, anstatt sie nach Ladenschluss in die Tonne zu hauen. McDonald’s war bisher in der App nicht aufgeführt, schließlich haben einige Filialen rund um die Uhr geöffnet und daher keinen klassischen Ladenschluss.

Eine Frau konnte jetzt aber dennoch in einem McCafé in Berlin ordentlich sparen, wie sie in einer „Too good to go“-Facebook-Gruppe zeigt. „Super netter Mitarbeiter, der sicher mehr als üblich frisch von der Theke eingepackt hat“, kommentierte sie ihren Einkauf. Für schlappe 3,49 Euro bekam die Kundin zwei Schokokuchen, zwei Käsekuchen, einen Donut, zwei Schokokekse, einen Blaubeer- und einen Schoko-Muffin. „Warenwert dürfte bei etwa 28 Euro liegen“, schätzt die Frau.

Nicht nur die App-Nutzerin ist begeistert, auch andere Facebook-Nutzer in der Gruppe können die Ausbeute kaum fassen. „Wahnsinn, seit wann macht McDonald’s mit?“, will jemand direkt wissen. Eine andere Kommentatorin erklärt, dass nur McCafés teilnehmen würden – allerdings nicht grundsätzlich alle.

McDonald’s jetzt auch bei „Too good to go“?

Tatsächlich bestätigt McDonald’s auf Anfrage dieser Redaktion, dass acht McCafés in Berlin seit November 2023 an dem Pilotprojekt „Too Good To Go x McCafé“ teilnehmen, das von dem dortigen Franchisenehmer Oliver Mix gestartet wurde.

„Wir partizipieren an den Erfahrungen von Herrn Mix in seinen Restaurants, um damit eine Entscheidungsgrundlage für eine mögliche Ausweitung des Pilotprojekts zu schaffen. Aktuell läuft das Pilotprojekt recht vielversprechend, es wird gut angenommen und in der zugehörigen App sehr gut bewertet“, heißt es in der Stellungnahme. Und weiter: „Ob eine Ausweitung von ‚Too Good To Go‘ auf weitere Restaurants sinnvoll und möglich ist, können wir aktuell noch nicht abschließend beurteilen.“

Klar ist aber: McDonald’s-Produkte wie Burger und Pommes wird es in der App auch in Zukunft nicht geben. „Aus Gründen der Handhabung und der Haltbarkeit können nur McCafé-Produkte für die ‚Too Good To Go‘-Tüten genutzt werden“, erklärt das Unternehmen.