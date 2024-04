Subway zieht die Reißleine – Kunden müssen es ausbaden

Neben McDonald’s und Burger King steht auch Subway inzwischen an der Spitze der Fast-Food-Giganten. Die US-amerikanische Kette ist besonders für ihre Subs, Wraps und ihre berühmt-berüchtigten Subway-Cookies bekannt. Doch nun zieht die Sandwich-Kette die Reißleine und stellt ihre Kunden vor vollendete Tatsachen. Mit DIESER Aktion ist jetzt Schluss.

Egal ob unterwegs auf einer langen Autofahrt, abends nach einem Konzertabend oder einfach so zwischendurch – Subway-Liebhaber würden sagen: „So ein Sub geht immer!“. Die Fast-Food-Kette, die mittlerweile zu einer der größten der Welt gehört, verkündet nun allerdings: Der Subway-App geht es an den Kragen. Kunden sollten jetzt schnell sein, denn das plötzliche App-Aus zieht bittere Konsequenzen mit sich.

Subway-App geht es an den Kragen

Mittlerweile begeistert die Sandwich-Kette mit knapp 37.000 Filialen Kunden in 98 Ländern. Subway-Liebhaber, die die Restaurants regelmäßig besuchen, konnten per App über die Jahre hinweg ordentlich Punkte sammeln und an der ein oder anderen Stelle bei ihren Einkäufen sparen. Wer nämlich Teil des Bonus-Programms ist, kann sich mit einer gewissen Anzahl an Punkten kostenlose Subs, Wraps oder Heißgetränke einheimsen. Ist damit nun Schluss? Die Fast-Food-Kette verkündete nicht nur kurzerhand das Aus ihrer App Subway Rewards, sondern auch den Punkten ist es vorbei.

+++ McDonald’s: Entscheidung gefallen! Fast-Food-Riese macht es offiziell +++

Wer über die Jahre hinweg fleißig gesammelt hat, der hat mit Sicherheit in seinem Punktekonto ordentlich was angehäuft. Mit dem Aus der App gehen nun jedoch auch die Punkte verloren. Während Subway-Kunden bei dem Wechsel von der Kunststoffkarte hin zur digitalen App alle Punkte reibungslos übernehmen konnten, sollen diese beim Wechsel auf die neue App nun wegfallen.

Weitere Themen:

Bis zum 29. April können Kunden für ihre gesammelten Punkte noch ihre wohl verdienten Prämien abstauben. Wer das Datum verstreifen lässt und sich nicht frühzeitig um das Einlösen der Punkte kümmert, bei dem verfallen diese kurzerhand nach der Abschaltung der App. Subway-Liebhaber sollten also schnell sein.