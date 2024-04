McDonald’s: Irre! Diese Artikel werden unter Fast-Food-Kunden für ein kleines Vermögen gehandelt

Erst am Donnerstag (18. April) sorgte McDonald’s für Furore. Denn schon bald soll das Frühstück beim Fast-Food-Riesen wieder zurückkehren. Kunden können ihr Glück kaum fassen! Mehr dazu liest du hier >>>.

Abseits dessen hat sich allerdings auch ein richtiger Markt für Merch-Artikel von McDonald's im Netz gebildet. Und für was die Stücke etwa bei „Kleinanzeigen" gehandelt werden, ist kaum zu glauben.

McDonald’s: Produkte im Fast-Food-Stil

Bei Merchandise-Artikeln handelt es sich um Werbeartikel. Immer wieder bringen namhafte Unternehmen aus dem Food-Sektor, wie etwa Supermärkte, Produkte raus, die nicht zum Verspeisen, sondern zum Tragen gedacht sind. So etwa zuletzt Kaufland, die seinen Mitarbeitern als Präsent Socken im Stil des Supermarktes überreichten (wir berichteten).

Doch auch bei McDonald’s können Kunden immer wieder Klamotten im Burger- oder Pommes-Stil abstauben. Zuletzt gab der Fast-Food-Gigant zu Ostern Socken mit einem Osterei in Burger-Optik an seine Kunden heraus. Gerade wer die McDonald’s-App nutzt, kann hier häufig die begehrten und meist in der Stückzahl begrenzten Artikel abstauben. Im Netz werden sie dann oft für ein Vielfaches verkauft.

Artikel über 200 Euro wert?

Ein Angebot bei „Kleinanzeigen“ sticht dabei jetzt heraus. Seit März diesen Jahres hat ein Verkäufer mehrere Merchandise-Produkte als Paket inseriert. Darunter 13 Paar ungetragene und verpackte Socken, ein Paar Pommes-Handschuhe, einen Pommes-Jutebeutel, eine Sonnenbrille und ein Bandana mit Big-M-Logo.

Für die insgesamt 17 Artikel fordert der Verkäufer aus NRW schlappe 250 Euro. Der Preis sei nicht verhandelbar. Ob die Teile allerdings wirklich so viel Wert sind, sei mal dahin gestellt. Sehen kannst du das irre Angebot hier >>>. Waschechte McDonald’s-Fans, die sich das Fast-Food-Feeling auch nach Hause holen wollen, sollten also vor dem Kauf besser gut nachdenken, bevor sie sich aufgrund des Minus auf dem Konto am Ende keine Burger, Pommes und Nuggets mehr leisten können.