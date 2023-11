McDonald’s mit großen Änderungen in Filialen – Kunden müssen sich bald umstellen

Große Unternehmen müssen mit dem Zahn der Zeit gehen, wenn sie ihre Kundschaft dauerhaft glücklich machen wollen. Das müssen Technologie-Konzerne wie Meta oder Apple beachten, aber auch Fast-Food-Giganten wie McDonald’s und Burger King.

Seit der Gründung im Jahr 1955 hat sich vor allem bei McDonald’s so einiges getan. Kunden können mittlerweile nicht nur zwischen 19 verschiedenen Burgern wählen, sondern die Kette hat auch weitere Fast-Food-Gerichte wie die beliebten McNuggets oder süße Desserts wie den McFlurry im Angebot. Erst in diesem Jahr wurde an Klassikern wie dem Big Mac herumgeschraubt (hier mehr dazu). Doch scheinbar war das erst der Anfang.

McDonald’s kündigt Änderungen an

Denn ausgerechnet in den Filialen soll sich jetzt etwas tun, wie „Business Insider“ berichtet. In den Sozialen Netzwerken sollen Kunden bereits Aufnahmen entdeckt haben, die die neuen Filialen zeigen. Eine schlechte Nachricht allerdings vorab: Ob auch deine Big-M-Filiale ein Upgrade erhält, hängt von ihrer Größe ab. Denn lediglich die sogenannten CosMc’S-Standorte sollen jetzt verändert werden. Dabei handelt es sich um Mini-Filialen.

Genauere Details zu den geplanten Änderungen sind bislang nicht bekannt, es heißt lediglich, dass es sich um ein kleinformatiges Konzept mit der ganzen DNA von McDonald’s handeln soll. Aber was ist in den Videos an Neuerungen zu sehen?

DAS fällt in den Aufnahmen auf

Ein Tiktok-Nutzer namens „snackolater“ hat ein Video geteilt, worin die künftigen McDonald’s-Filialen zu sehen sind. Dabei fällt sofort eines in den Blick der Social-Media-User: Die Mini-Filiale verfügt gleich über vier Drive-Thru-Spuren (im deutschen Raum werden diese ‚Drive-In‘ genannt“.

Doch was viele bei dem Video irritieren dürfte: Statt den typischen Farben Rot und Gelb ist die Fassade der neuen McDonald’s-Filiale plötzlich in Blau gehalten. Aber auch bezogen auf die Produktauswahl sollen sich die CosMc’s-Filialen von den herkömmlichen deutlich unterscheiden. Wie Insider vermuten, könnte hier auf Burger, Pommes und Co. verzichtet werden. Stattdessen sollen Kunden hier wahrscheinlich nur McCafé-Produkte erhalten können.

Für die Spekulationen der Experten spricht auch, dass die Mini-Filiale im US-Bundesstaat Illinois direkt neben einer großen McDonald’s-Filiale gebaut wird. Es bleibt abzuwarten, ob das irre Konzept auch nach Deutschland rüberschwappen wird. Informationen dazu sind bislang noch nicht bekannt.