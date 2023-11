McDonald’s: Mitarbeiterin wird zur Heldin – SO rettete sie ein Mädchen aus der Gewalt ihres Entführers

Pro Tag besuchen hunderte von Menschen eine McDonald’s-Filiale und bestellen ein Menü. Innerhalb weniger Sekunden haben die Mitarbeiter das Gesicht ihrer Kunden wahrscheinlich schon wieder vergessen. Doch an einer Kundin kam einer Angestellten etwas merkwürdig vor.

Das Mädchen war in Mailand in Begleitung eines jungen Mannes und nutzte einen kurzen Moment, um ein Hilfe-Zeichen zu senden. Die aufmerksame McDonald’s-Mitarbeiterin zögerte nicht lange und verhinderte somit eine Gewalttat. Gegenüber der Zeitung „La Repubblica“ berichtete sie von der Tat.

McDonald’s: Handzeichen macht Mitarbeiterin stutzig

Das Mädchen und ihre männliche Begleitung trafen bereits vor der Filiale in der Via Torino in Mailand auf die McDonald’s-Mitarbeiterin. Zunächst hätten sie wie ein normales Paar auf sie gewirkt. Dann habe das Mädchen einen kurzen Moment genutzt und ein heimliches Handzeichen gemacht. „Sie zeigte mir, dem einzigen [anderen] Mädchen, ihre Hand, vier Finger zur Faust geballt.“

Da schrillten bei der Restaurantfachkraft alle Alarmglocken, denn das Hilfe-Symbol sei ihr durchaus bekannt gewesen. Sowohl in Schulungen ihres Arbeitgebers als auch aus Kampagnen aus dem Fernsehen habe sie es mehrfach gesehen. Unverzüglich wählte sie die Nummer der Polizei, versuchte durch Absenken ihrer Stimme möglichst unbemerkt zu bleiben.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Mutiger Einsatz – Entführer wird festgenommen

Heikel wurde es, als der Mann plötzlich auf sie zugegangen sei. Er habe gefragt, ob das Mädchen im Restaurant auf die Toilette könne. Doch die Filiale hatte eigentlich schon geschlossen. Sie erteilte ihm eine Abfuhr, woraufhin auch ihr Herz offenbar höher schlug. Dem Bericht zufolge habe sie sich daraufhin zu ihren Kollegen umgedreht und mit dem Mund das Wort ‚Hilfe‘ nachgeahmt.

Nun erkannten auch die anderen Mitarbeiter, dass es sich um eine Gefahrensituation handelte. Doch um dem Mädchen helfen zu können, mussten sie Zeit rausschlagen bis die Polizei eintraf. Nachdem der junge Mann jedoch seine Zigarette fertig geraucht habe, seien sie weggegangen. Die McDonald’s-Belegschaft hätte sogar noch die Verfolgung aufgenommen. Kurz darauf trafen die Beamten ein und nahmen den Mann fest. Denn der schlimme Verdacht der Frau bestätigte sich tatsächlich. Das Mädchen war die Gefangene des 23-Jährige und ein Entführungsopfer.

Noch mehr News:

Nach der Festnahme hätten sich die Augen der beiden Frauen getroffen. „Ich konnte sehen, dass sie immer noch sehr erschüttert und verängstigt war. Wir wechselten keine Worte, nur einen Blick. Und in diesem Blick lag alles: Dank und Erleichterung“, erinnert sich die Heldin. Auch sie habe erst nach der Aktion realisiert, wie viel Angst sie eigentlich hatte und in welch gefährlicher Lage sie steckte.