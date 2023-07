Big Mac, Cheeseburger oder doch nur einen Hamburger? Viele Kunden, die bei McDonald’s ein und aus gehen, verspeisen am liebsten einen der Burger-Klassiker – und das schon über Generationen hinweg. Immerhin hat der Fast Food-Gigant seit rund 50 Jahren seine Rezepturen für die beliebten Produkte nicht verändert.

Damit ist jetzt aber Schluss! Bei McDonald’s steht der Kurs auf Veränderung – und das in über 39.000 Filialen weltweit! Aber was genau kommt auf Kunden zu? Unser Partnerportal „BERLIN LIVE“ hat nachgehakt.

McDonald’s-Klassiker plötzlich kleiner?

Fünf Jahrzehnte lang setzte Big M bei der Rezeptur auf Altbewährtes, doch nun soll sich gerade an den beliebten Produkten Grundlegendes ändern. Bei Kunden dürfte diese Ankündigung direkt für Herzrasen sorgen, haben sie sich doch quasi seit Kindertagen an die Geschmäcker der Fast Food-Kreationen gewöhnt.

Aber warum will McDonald’s daran überhaupt etwas ändern? „Wenn es besser geht, warum nicht? Ganz nach dem Slogan ‚Unsere Besten noch besser!’“, lautete die simple Antwort eines McDonald’s-Sprechers gegenüber „BERLIN LIVE“.

Dabei zählt natürlich weiterhin ganz klar eines: der Geschmack. Wer jetzt um beliebte Zutaten seines Lieblingsburgers wie Saucen bangt, dem können wir Entwarnung geben. „Wir haben die Zutaten nicht verändert“, stellte der Sprecher klar. Nur an den Mengen soll es Veränderungen beim Big Mac, Hamburger und Co. geben. Doch sind die Burger dadurch nun geschrumpft? Auch da kann McDonald’s Entwarnung geben. Tatsächlich sollen die Burger sogar an Höhe zugelegt haben, was an den fluffigen Brötchen und dem höheren Butteranteil liegen soll.

Große Veränderungen bei Burger-Brötchen

Außerdem verweile das Brötchen länger im Toaster, wodurch es noch stärker als sonst karamellisiert. Neben dem Geschmack gibt es auch sichtbare optische Folgen dieser Prozedur. Die Brötchen glänzen viel mehr als vorher – das zeigt auch ein direkter Vergleich mit der bisherigen Burger-Variante des Big Mac. Außerdem werden die gehackten Zwiebeln nicht erst mit dem Salat garniert, sondern landen bereits auf dem Grill auf dem Burger-Patty. Und von der typischen Big Mac-Sauce gibt’s künftig einen noch größeren Klecks.

Doch welche Burger-Klassiker bei McDonald's werden neben dem Big Mac noch verändert? Und wird sich das auch preislich bemerkbar machen?