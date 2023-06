Eine ganz normale Situation bei McDonalds’s wendet sich beinahe zu einer echten Tragödie. Was war passiert? Nach Informationen von „Echo24″wollte eine Mutter (35) an einem Samstagabend gegen 23:30 Uhr eigentlich nur mal eben mit ihren beiden Töchtern (12 und 14 Jahre) einen Mitternachtssnack holen. Also steigt die Mutter mit den beiden Mädchen in ihren Mercedes Vito, um den Drive-in von McDonald`s Rauenberg in Baden-Württemberg anzusteuern. Soweit ein recht normaler Abend in Deutschland. Was dann aber passiert, ist eine echte Horrorvorstellung für jede Mutter und für jeden Vater.

Als die Mutter mit ihren beiden Kindern vor dem Drive-in-Schalter steht, bemerkt sie etwas merkwürdiges. Unter ihrem Fahrzeug bildet sich auf einmal Rauch und steigt an den Seiten hoch. Geistesgegenwärtig steuert die Mutter den Mercedes in eine Parkbucht ganz in der Nähe vom Drive-in-Schalter, steigt aus und schaut nach der Ursache. Zu dem Zeitpunkt sind schon lodernde Flammen unter ihrem Auto zu erkennen.

McDonald’s: Auto fängt komplett Feuer

Die Mutter bringt sofort ihre beiden Töchter in Sicherheit und kurz danach geht das Auto komplett in Flammen auf. Das Auto steht im Vollbrand, aber die Mutter und ihre beiden Töchter bleiben unverletzt. Der brennende Mercedes Vito kann anschließend schnell von der Freiwillige Feuerwehr Rauenberg gelöscht werden.

Durch die enorme Hitzeentwicklung wurde auch die McDonald’s-Filiale beschädigt. Unter anderem kam eine Glasscheibe zu Bruch. Der Mercedes Vito wurde durch den Brand sehr stark beschädigt.

Nach Informationen von „Echo24“ schätzt das Polizeipräsidium Mannheim den Schaden an der McDonald’s-Filiale auf rund 20.000 Euro. Der Schaden am Auto wird in Höhe von rund 50.000 Euro geschätzt. Die Beamten gehen davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand verursacht hat.