McDonald's teilt Foto eines Kult-Burgers aus den 80ern – aber die Kunden haben nur Augen für ein Detail

McDonald's erweckt Nostalgie bei seinen Kunden! Fans gehen deswegen total ab auf den neuen Post der Fast-Food-Kette.

Auf einem alten Foto von 1984 ist bei Facebook der damalige Big Mäc zu sehen, noch mit „ä“ statt mit „a“. Die Kunden von McDonald's ziehen den Vergleich zum heutigen Bic Mac und dabei wird vor allem ein Detail zum Thema.

McDonald's: Foto sorgte bei Fans für Nostalgie. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Future Image

McDonald's: Alte Werbung sorgt für Nostalgie bei Kunden – doch die haben nur Augen für DIESES Detail

Der Big Mäc von 1984 – an ihn können sich noch viele Kunden von McDonald's erinnern. Als „Blast from the past“ lässt der Fast-Food-Riese seine Kunden in Erinnerungen schwelgen.

„Da biste hin und Mäc!“, so wurde der frühere XXL-Burger noch beworben.

Viele Fans des Big Mac werden sehnsüchtig bei dem Anblick des alten Bildes. „Da war der Big Mac mal richtig groß“, entsinnt sich ein Kunde. Da können ihm die meisten nur zustimmen. Nicht wenige denken ebenfalls, dass der heutige Big Mac deutlich kleiner geworden ist.

-------------------------

Das ist McDonald's:

Gegründet am 15. Mai 1940, Sitz in Oak Brook (Illinois, USA)

umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt

2019 betrug der Umsatz 21 Milliarden US-Dollar

Restaurants gibt es in 120 Ländern, der Großteil der rund 36.000 Standorte wird von Franchise-Unternehmern betrieben

weltweit rund 205.000 Mitarbeiter

-------------------------

„Eigentlich sollte er Mini Mac heißen“, wie ein anderer Kunde anmerkt.

So sieht der „Big Mac“ heute aus, doch wie war das noch 1984? Foto: IMAGO / Ritzau Scanpix

-------------------------

Diese Werbung kommt offenbar nicht so gut an, wie von McDonald's erhofft. „Tja, dass waren noch tolle Zeiten“, träumt ein Kunde von den früheren Zeiten, als es den Big Mäc noch gab. (mbo)