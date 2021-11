Aldi böse abgestraft! Ausgerechnet HIER schneidet der Discounter besonders schlecht ab

Discounter wie Aldi versuchen ihr Angebot immer an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen.

Doch offenbar gelingt es Aldi nicht immer, mit seinem Angebot zu punkten. Bei einem Test schnitt der Discounter in einem Bereich jetzt sehr schwach ab. Das dürfte Kunden gar nicht schmecken.

Aldi: Bei einem Test schnitt der Discounter schlecht ab. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Aldi: Discounter in einem Test böse abgestraft!

Der Test wurde in der ARD-Sendung „Live nach Neun“ durchgeführt. Dabei ging es um das Frische-Versprechen des Discounters. Ein Test sollte zeigen, wie Aldi im Vergleich zu anderen Discountern und Supermärkten abschneidet. Hierbei wurde dasselbe Obst und Gemüse aus verschiedenen Märkten eingekauft.

---------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

---------------

Die Frische-Bewertung von Obst und Gemüse wurde ohne Nennung des Discounter oder Supermarkts von einem Profikoch vorgenommen. Eingekauft wurde jeweils bei zwei Rewe-Märkten, Edeka, Aldi Nord und Aldi Süd. Das Ergebnis überraschte selbst den Profi.

Aldi: Discounter schneidet bei Frische schlecht ab

Aldi Süd bekam bei dem Test die schlechteste Note. Aldi Nord wurde dagegen auf den ersten Platz gesetzt. „Wie kann das sein?“, fragt sich auch der Profi-Koch – immerhin könnte man meinen, dass beide Discounter ähnlich abschneiden. Hört sich nicht so an, als könne der Discounter das Frischeversprechen an die Kunden einhalten – zumindest bei der Stichprobe für den Test wurde es ganz klar nicht erfüllt.

---------------

---------------

Gleiches wurde auch an Fleisch getestet. Dabei schnitt Aldi aber deutlich besser ab. Sogar Aldi Nord und Aldi Süd landeten vor den Supermärkten Rewe und Edeka. Hier kann Aldi also gleich doppelt punkten. Letztendlich werden die Kunden aber selbst entscheiden, ob ihnen das Sortiment und die Frische der angebotenen Produkte gefällt. Vielleicht legt Aldi Süd ja auch noch etwas zu. (gb)