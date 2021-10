McDonald’s: Wirbel um Lieferdienst! Fast-Food-Riese bezieht Stellung

Was unterscheidet die beiden Fast-Food-Riesen McDonalds und Burger King?

Wirbel um den Lieferdienst von McDonald’s!

Es geht um die Lieferzeiten sowie die Öffnungszeiten der Restaurants von McDonald’s. Aber eins nach dem anderen.

McDonald’s: Verwirrung um Lieferdienst

Auf der Facebook-Seite von McDonald’s brachte eine Kundin zuletzt ihr Unverständnis zum Ausdruck. „Eure Lieferdienste sind echt witzig“, schrieb sie: „Den einen Tag liefert ihr, dann plötzlich nicht mehr, dann plötzlich doch wieder, dann wieder nicht.“

Was die Kundin irritiert: Manchmal kann sie bei McDonald’s nicht online bestellen, obwohl die betroffene Filiale geöffnet ist. So schrieb sie: „Gestern habe ich erst noch bestellen können, heute habt ihr dann angeblich nicht „zum Liefern geöffnet“, aber euer Laden ist eigentlich offen. Also dann könnt ihr das auch gleich ganz sein lassen.“

Auf die Beschwerde der Kundin folgte umgehend die Erklärung von McDonald’s. Das Unternehmen teilte mit: „Hin und wieder wird das Liefergebiet gegebenenfalls an verschiedene Faktoren angepasst – bspw. aufgrund der Anzahl an verfügbaren Fahrern oder der Verkehrssituation in der Stadt.“

McDonald’s ließ außerdem wissen: „Aus diesem Grund kann es sein, dass sich das angebotene Liefergebiet zeitweise verkleinert. Denn nur so können wir sicherstellen, dass unsere Produkte schnell und warm bei unseren Gästen ankommen.“

Eine andere Kundin fügte außerdem hinzu, dass die Lieferzeiten nicht nur von McDonald’s abhängen, sondern unter Umständen auch vom externen Lieferdienst: „Wenn Lieferando keine Fahrer hat, muss geschlossen werden – je nach Verfügbarkeit.“

McDonald’s: Video sorgt für Aufsehen

Derweil sorgte in den vergangenen Wochen ein Video bei vielen Kunden von McDonald’s für Aufsehen. In dem Clip ist zu sehen, wie sich in einer Filiale des Fast-Food-Giganten hinter einer Kasse dutzende Tüten stapeln.

In den Tüten befinden sich die Mahlzeiten, die Kunden online bei McDonald’s zum Liefern bestellt hatten. Das Erstaunliche: Bei der unfassbar hohen Anzahl an Tüten ist es quasi unmöglich, dass jeder Kunde seine Bestellung zeitnah erhält. Die Vermutung vieler Kunden war daher: Einige Leute werden ihre Bürger wohl kalt erhalten (hier alle Einzelheiten).