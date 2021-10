McDonald's: Mitarbeiter packt aus! DAS kann passieren, wenn du frische Pommes bestellst

Von wegen frisch von der Kartoffel!

McDonald's gehört zweifellos zu den beliebtesten Fast-Food-Restaurants der Welt. Hier und da mal Pommes, Burger oder Chicken Nuggets - das ist für viele schon mal eine (oder mehrere) Sünden wert. Doch ein Tiktok-Video eines vermeintlichen McDonald's-Mitarbeiters soll nun angeblich zeigen, dass das fettige und leckere Essen nicht immer so frisch zubereitet wird, wie Kunden es sich wünschen.

Vor allem bei der Pommes-Bestellung soll es bei McDonald's „Umwege“ geben...

McDonald's: Mitarbeiter packt aus! DAS tut er, wenn du frische Pommes bestellst

Das Kurzvideo von Tiktok-User Deandre Byars hat schon Millionen Views eingeheimst. Es zeigt, wie der McDonald's-Mitarbeiter kalte Pommes einfach noch einmal in die Friteuse eintaucht, statt frische zuzubereiten. Wie bitte?! Überraschenderweise sind nur wenige User von dieser Methode erschrocken, das suggerieren zumindest die Kommentare. Wichtig sei immerhin, dass die bestelle Pommes „nicht kalt oder matschig“ seien.

Entspannt bleiben die Leute wohl auch, weil die Praktik eines einzigen Mitarbeiters natürlich keine Rückschlüsse auf das gesamte Unternehmen zulässt.

Pommes sind bei McDonald's seit eh und je beliebt. Doch sind sie auch frisch? (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Waldmüller

Ein geschulter McDonald's-Gänger hat aber dann doch den ultimativen Tipp für frische Pommes: „Fragt immer nach Pommes ohne Salz. Sie werden sie euch zu 100 Prozent frisch servieren. Bringt euer eigenes Salz mit.“ Ein anderer User fragt dann den McDonald's-Mitarbeiter direkt: „Wie fragt man denn nach frischen Pommes?“ Der wiederum reagiert ungehalten, klärt auf: „BITTEN und VERLANGEN sind ZWEI verschiedene Dinge.“

Das ist McDonald's:

Gegründet am 15. Mai 1940, Sitz in Oak Brook (Illinois, USA)

umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt

2019 betrug der Umsatz 21 Milliarden US-Dollar

Restaurants gibt es in 120 Ländern, der Großteil der rund 36.000 Standorte wird von Franchise-Unternehmern betrieben

weltweit rund 205.000 Mitarbeiter

Im Klartext also: Fragt man höflich nach frischen Pommes, werden sie bei McDonald's auch so zubereitet. Hat man aber stattdessen einen Ton auf der Zunge, der die Mitarbeiter stört oder sie sich davon drangsaliert fühlen, kriegt eben das entsprechende Essen ab.

McDonald's-Mitarbeiter verraten immer wieder „Geheimnisse“

Es ist nicht das erste Mal, dass McDonald's-Mitarbeiter über wohlbehütete Geheimnisse auspacken. So ist in einem inzwischen gelöschten Video zu sehen gewesen, dass Mitarbeiter am Drive-In ALLES hören, was im Auto des Kunden gesprochen wird – selbst wenn das Mikrofon am Schalter ausgeschaltet ist. Es sollen auch Fotos der Kunden am Drive-In gemacht werden, um Bestellungen nicht zu verwechseln.

Na, ab sofort also immer höflich fragen und bitten, wenn man die Pommes wirklich frisch haben will... (mg)