Nach zu hohen Erwartungen folgt meist ein tiefer Fall. Groß hatte der Sender Sat.1 seinen Fast-Food-Check angekündigt. Zur Primetime am Donnerstag (13. Juli) sollten in der Sendung die Geheimnisse von McDonald’s, Burger King & Co. aufgedeckt werden.

Kritische Fragen sollten gestellt werden: Wie gut schmecken das Essen bei McDonald’s, Burger King und Co? Wie ist die Qualität und was haben die Ketten in Sachen Nachhaltigkeit vorzuweisen? Doch was die Sat.1-Zuschauer dann am Abend im TV sahen, ließ die meisten enttäuscht zurück.

McDonald’s, Burger King & Co. beim „Sat.1 Fastfood-Check!“

Laut einer aktuellen forsa-Umfrage isst jeder erwachsene Deutsche mindestens einmal im Monat Fast-Food. Schon viele Teams haben sich anhand derlei Erkenntnisse die Fast-Food-Giganten einmal näher angeschaut. Neben McDonald’s und Burger King haben die Reporter von Sat.1 dazu auch Pizza Hut, Domino’s und KFC unter die Lupe genommen.

Doch lässt das Ergebnis zu wünschen übrig, finden die Zuschauer. Und damit meinen sie nicht nur das Essen in den Restaurants, sondern auch die Arbeit der Reporter. Die Sat.1-Zuschauer üben große Kritik an der Dokumentation. Andere Formate hätten in vergleichbaren Reportagen deutlich mehr herausgefunden und auch Kritik an den Unternehmen geübt – siehe das Beispiel Team Wallraff

Der Sender RTL hat gerade erst Ende Juni eine Enthüllungsreportage ausgestrahlt, bei der die Reporter undercover bei Burger King teils gravierende Missstände aufdecken. „Wallraff für Arme“, lautet deshalb das Urteil eines Facebook-Nutzers, der auf den Ankündigungsbeitrag des Senders reagiert.

Zuschauer und Kunden urteilen: „Völlig unrealistisch“

„Kommt da doch noch mal was Kritisches?“, fragt gleich der erste Kommentator unter dem Beitrag und eröffnet damit eine Welle negativer Anmerkungen. Sogleich reagiert der nächste Nutzer. „Null Ansage über die Qualität des Fleisches“, beschwert sich der. „Wollt ihr keinen ärgern?“ Auch über den Fett- und Zuckergehalt im Essen sowie die damit verbundenen Gefahren für die Gesundheit hätte er gerne mehr gehört.

„Hört auf, das alles schönzureden“, fordert sogleich der Nächste. „Euer Check ist alles andere als glaubwürdig.“ Viele mutmaßen, dass sich die Mitarbeiter in den Restaurants komplett anders verhalten würden, sobald keine Kamera dabei sei. Und auch die Läden würden dann anders aussehen. Warum die Reporter nicht undercover unterwegs waren, ist vielen schleierhaft. „Geht mal ohne Ankündigung vorbei und zeigt mal dann, was in der Tüte ist“, meint ein Nutzer.

„Unrealistisch“, „unprofessionell“ – die Zuschauer lassen auf Facebook kein gutes Haar an der Sendung. Oft wird auch das Argument genannt, man haben sich beim Anschauen der Reportage wie bei einer „zwei Stunden Werbesendung“ gefühlt. „Billige Werbung zur Irreführung“, watscht einer das Format ab. „Für eine Sendergruppe, die auch Jenke von Wilmsdorff beschäftigt, einfach nur blamabel.“