Burger King will neuen Burger raushauen – der irritiert gleich mehrfach

Burger King – das ist fettiges Fast Food und seit Wallraff will sowieso keiner mehr hin. Von wegen! Die beliebte Kette hat mittlerweile nicht nur ein breites Sortiment an veganen Alternativen im Programm, sondern kündigt nun auch noch einen neuen Premium-Burger an. Unsere Redaktion hat ihn weltexklusiv probiert – und ist überrascht.

Freunde von Burger King können sich freuen – denn das neue Premium-Schmankerl hat’s in sich…

Burger King stapelt hoch

Das, was sich Burger-King-Chefkoch Tim Lenke und sein Team ausgedacht haben, gibt es zumindest im Fast-Food-Bereich bislang kein zweites Mal: Der „King’s Selection Crunchy Pepper Chicken Burger“ soll kommen.

Moment mal, ein Hähnchen-Burger trotz großer Vegan-Offensive? Klaus Schmäing, Marketing-Direktor bei Burger King, ist sich sicher: Das ist jetzt das Richtige! Als Teil des Premium-Programms soll die Hähnchen-Variante nämlich einen merklichen Gegen-Pol zur Rindfleisch-lastigen Auswahl bieten. Und besonders ist „der Neue“ allemal.

Burger King: Das gab’s noch nie

Unsere Redaktion nahm den Premium-Chicken-Burger bei einer weltexklusiven Vorab-Verköstigung in Hamburg unter die Lupe. Irritierend für eine Fast-Food-Kette: Zwischen den Brötchenhälften liegt ein echtes Hähnchenbrust-Filet in knuspriger Brotkrumen-Panade. Kein Formfleisch, das Hähnchenstück ist merklich saftig. Ganz dicht dran sind knackiger Rucola, frische Tomaten und eine unaufdringliche Joghurt-Soße. Das ist nicht nur äußerst lecker, das hat Methode.

Schmeckte auch in der Redaktion: Der neue King’s Selection Crunchy Pepper Chicken Burger. Foto: Burger King

„Wir bringen etwas in den Fast-Food-Bereich, das es so noch nicht gibt“, sagt Marketing-Chef Schmäing. „Wir wollen ein Angebot an die machen, die gerne Burger essen und wirklich Premium erwarten. Mit Brioche-Bun, ungewöhnlichen Zutaten und mehr.“

Burger King nimmt den Mund voll

Zum Vergleich bringt er Ketten wie Ottos Burger ins Spiel, ähnliche Vertreter sind beispielsweise Hans im Glück oder Jim Block. Da setzte man von Beginn an auf ausgefallenere Kombinationen – und Burger King mischt seit zwei Jahren mit Rindfleisch-Burgern in der „Selection“-Reihe mit. Interessant: Das neue Hähnchen-Schmankerl soll es für 8,19 Euro geben, deutlich günstiger also als bei Restaurant-Ketten.

Der „King’s Selection Crunchy Pepper Chicken Burger“ ist da nur eine logische Weiterentwicklung. „Die King’s Selection bietet die ‚Extrameile‘ mit hochwertigen Zutaten, Rindfleisch aus Deutschland, Chicken aus Deutschland, Kurkuma im Brötchen“, verkündet Burger King stolz. Und wann kommt der Neue Chicken-Burger? Gourmets können sich ab dem 18. April auf den neuen Premium-Beißer freuen.

Etwas merkwürdig ist nur, dass es zwar auch zum knusprigen Pfeffer-Neuling eine vegane Option geben soll – das „Filet“ besteht allerdings aus demselben Ersatzprodukt, das auch bei Rindfleisch-Burgern zum Einsatz kommt. „Das geht noch nicht anders“, verrät das Unternehmen.