McDonald’s mit neuen McWraps – doch Kunden laufen Sturm! „Nie wieder“

Ein „normaler“ McWrap war gestern – jetzt bringt McDonald’s gleich drei neue Varianten unter dem Motto „takeitfresh“ auf den Markt. Eigentlich sollte man meinen, dass das neue Produkt bei den Fans gut ankommt, schließlich will der Fast-Food-Riese hier sein Image in Richtung frischer, gesunder Ernährung aufpolieren.

Doch das Gegenteil ist der Fall. Die Kunden laufen Sturm.

McDonald’s: Neue McWrap Varianten seit dem 16. April erhältlich

Seit dem 16. April ist es offiziell: Der neue McWrap kann endlich gekauft werden. Die vielen Kunden müssen sich nur noch entscheiden, welche der drei Sorten sie probieren wollen. Zur Auswahl steht zum einen der McWrap Chicken Mango Curry mit Eisbergsalat, Gurken, Röstzwiebeln und – natürlich einer Mango-Curry-Sauce. Die zweite Variante ist der Chicken Honig-Senf Wrap – gefüllt mit Hähnchen (oder Tofu) und Honig-Senf-Sauce. Und schließlich der Mozzarella Balsamico Wrap mit knusprigen „Mozzarella Snackers“ und einer cremigen Balsamico-Sauce.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

+++ McDonald’s-Mitarbeiterin enthüllt Pommes-Trick – DAS solltest du bei deiner Bestellung unbedingt sagen +++

Alle drei Varianten versprechen laut McDonald’s nicht nur „Lebensgefühl und Spaß“, sondern sind auch in einer praktischen Verpackung erhältlich. Doch trotz allem – die Fans stürmen offenbar nicht in Scharen die Läden und kaufen die Wraps aus, sondern sind fleißig am Meckern.

Kunden sind sauer: „Burger King hat euch abgehängt“

So fragte ein McDonald’s Fan empört über die vegetarische Option: „Kann man den Mozzarella Wrap auch mit Hühnchen belegen?“ McDonalds antwortet prompt: „Das geht leider nicht“. Ein anderer Kunde kritisiert hingegen: „Warum nicht mal was Veganes? Burger King hat euch um Welten abgehängt.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Aber auch die Größe der Wraps stößt einigen sauer auf, so schreibt ein User auf Instagram: „Wraps nie wieder. Die sind um die Hälfte kleiner und teurer geworden. Fühle mich so verarscht…“. Auch die Saucen sind für manche ein Reinfall, so textet ein Nutzer: „Die angeblich ‚fruchtige‘ Mango-Curry-Sauce schmeckt nur nach Curry, null nach Mango, also null fruchtig. Sehr enttäuschend.“

Mehr News:

Apropos McDonald’s: Die Fast-Food-Kette steht mächtig unter Druck, denn ein neuer Konkurrent kommt nach Deutschland. Mehr dazu HIER.