KFC sorgt für heftigen Eklat – Kunden sind geschockt: „Bitte was?“

Eklat bei KFC! Dem Fastfood-Riese unterlief ein folgenschwererer Fauxpas – zahlreiche Kunden beschwerten sich danach auf Twitter.

KFC verschickte geschmacklose Werbung an seine Kunden in Deutschland! In ihrer App teilte die Fast-Food-Kette eine Push-Nachricht, die für Mega-Aufruhr sorgte. Zahlreiche Twitter-User teilten am Mittwoch (9. November) die Benachrichtigung, die sie von KFC auf ihrem Handy erhielten.

KFC entschuldigt sich für falsche Push-Nachricht

Der Titel der Nachricht: „Gedenktag an die Reichspogromnacht“. Soweit nichts Schlimmes. Doch weiter hieß es: „Gönn dir ruhig mehr zarte Cheese zum knusprigen Chicken. Jetzt bei KFCheese!“ Wenig später entschuldigte sich KFC für das Malheur, wie weiteren Screenshots auf Twitter zu entnehmen ist.

„Sorry, uns ist ein Fehler passiert. Durch einen Fehler in unserem System haben wir eine inkorrekte und nicht angemessene Nachricht über unsere App verschickt. Dies tut uns sehr leid, wir werden unsere internen Prozesse umgehend prüfen, damit dies nicht noch einmal passiert. Bitte entschuldigt diesen Fehler. Team KFC.“

KFC-Nachricht macht Twitter-User sauer

Doch natürlich hatte die Nachricht schon einige Twitter-User erreicht. „Bitte was?“, fragt sich ein Kunde und teilt den Screenshot. Ein weiterer Kunde hat eine Vermutung, was das Problem dabei war: „KFC hat entschieden, dass sie keine Menschen brauchen, um ihre Kommunikationsabteilung zu betreiben und programmierten stattdessen einen Bot, der diese Arbeit für sie erledigt. Der Bot hält die Kristallnacht für einen lustigen Feiertag. Also feiert die Kette den Beginn des Holocaust.“

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 fand die Reichspogromnacht statt. Nazis zerstörten tausende Synagogen, Geschäfte und Wohnungen von Juden. Die Kristallnacht markiert den Beginn der Vertreibung und der Unterdrückung der Juden durch Hitler.