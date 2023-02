Lotto-Spieler wird Multi-Millionär – doch damit fängt das Pech an: „Wünschte, ich hätte Schein zerrissen“

Wer Lotto spielt, fordert das Glück heraus. Die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, ist dabei so gering, dass es sich für viele Spieler sicherlich mehr lohnen würde, das Geld für den Schein auf einem Sparbuch anzulegen. Doch wer nicht wagt, der nicht gewinnt.

Ein Mann aus West Virgina in den USA zog das große Lotto-Los und gewann über 300 Millionen Dollar, doch mit dem Mega-Gewinn zog auch das Unglück bei ihm ein. Nach allem, was er seit dem Gewinn erlebt hat, sagt er nur Eines: „Ich wünsche, ich hätte den Schein zerrissen.“

Lotto: Mann gründet eine Stiftung

315 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 290 Millionen Euro, lagen für den Leiter einer Baufirma am Weihnachtsmorgen unter dem Tannenbaum. Er hatte ein Los für den Powerball gekauft und gewonnen.

Mit dem Gewinn wollte er Hilfsbedürftigen Menschen unter die Arme greifen. „Ich wollte Kirchen bauen, Menschen mit Lebensmitteln und Kleidung für Kinder besorgen“, erzählt er im amerikanischen Fernsehen. Um das zu ermöglichen, gründete er eine Stiftung und stellte die Verkäuferin seines Glücksloses als Sekretärin ein.

In einem Interview mit ABC News erzählt diese von den vielen Briefen, die den Mann und seine Stiftung täglich erreichten. Leute hätten Teppiche gewollt und Unterhaltungssysteme und Hummer und Häuser. „Einfach absolut bizarre Dinge“, erzählte sie. Für den Bauunternehmer und seine Familie war der Alltag nicht mehr normal. Wo auch immer sie hinkamen, habe sich innerhalb kürzester Zeit eine Menschentraube gebildet. Doch dabei blieb es nicht.

Lotto: Enkelin verschwindet

„Seit ich im Lotto gewonnen habe, wurden über 400 Klagen gegen mich oder eines meiner Unternehmen eingereicht“, erzählt der Lotto-Gewinner. Seinen Stress vergrub der Mann im Alkohol und Teile seines Geldes hat er verspielt. Doch den absoluten Tiefpunkt erreichte er, als seine Enkelin tot aufgefunden wurde.

Mehr News:

Auch sie litt unter den Folgen des vielen Geldes. Falsche Freunde hatten sich um sie gescharrt und aus Einsamkeit und Verbitterung fing sie an, Drogen zu nehmen. „Sie will nicht für das Geld verantwortlich sein, sie will das Geld nicht erben, sie sucht nur nach den nächsten Drogen“, erzählt ihr Großvater später. “ „Meine Enkelin ist wegen des Geldes gestorben.“

„Seit ich im Lotto gewonnen habe, glaube ich, dass Gier unkontrollierbar ist“, sagte er außerdem. „Ich glaube, wenn man etwas hat, gibt es immer jemanden, der es haben will. Ich wünschte, ich hätte den Lotto-Schein zerrissen.“