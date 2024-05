Lotto-Spieler sahnt fast 500 Millionen Euro ab – du ahnst nicht, was er sich von dem Geld kauft

Wer Lotto spielt, hofft meist auf den großen Jackpot. Viele träumen schon davon, was sie mit dem Gewinn anfangen wollen. Ein neues Auto oder eine größere Wohnung? Eine Verwendung für das Geld fällt sicher jedem ein.

Ein Lottospieler aus Amerika hat den Jackpot geknackt und gleich eine halbe Milliarde Dollar gewonnen. Doch der Mann aus New Jersey erfüllte sich damit einen ungewöhnlichen Traum, der am Ende dann doch in die Hose ging.

Lotto: 533 Millionen Dollar in verlassenes Hotel investiert

Der Amerikaner gewann im März 2018 bei einer Riesen-Millionen-Ziehung in New Jersey unglaubliche 533 Millionen Dollar, rund 494 Millionen Euro. Er entschied sich für die Baroption, wodurch der Renten-Jackpot auf eine Einmalzahlung von 324,6 Millionen Dollar schrumpfte. Nach Steuern hatte der Gewinner dann rund 175 Millionen Dollar erhalten, berichtete die englische Zeitung „The Mirror“. Der Gewinn war ein echter Glücksfall: Normalerweise kaufte er sich nie ein Los.

Auf die Frage, wie es nun für ihn und seine Familie weitergehen soll, antwortete der Gewinner damals: „Wir sind immer noch geschockt und haben noch viel mit unseren Finanzberatern zu planen“. Dennoch hatte er einen großen Traum, den er sich mit dem Lottogewinn erfüllen konnte. Bei einer Auktion gab er rund 13 Millionen für ein verlassenes Hotel in Florida aus.

Restaurierung des Hotels

Das Hotel mit 239 Zimmern befindet sich in Daytona Beach, Florida. Das Hotel wurde 1975 eröffnet und 2016 geschlossen, als es durch einen Hurrikan beschädigt wurde. Im Jahr 2019 schien der Lotto-Gewinner große Pläne für die Immobilie zu haben. In Interviews sagte er, er wolle sie in eine Ferien-Immobilie umwandeln, wie „The Mirror“ berichtete.

Er begann mit Renovierungsarbeiten, einschließlich des Austauschs von Rohren und der Installation eines neuen Balkons für eines der Zimmer. Als die Stadtverwaltung von Daytona Beach ihn jedoch aufforderte, die baufällige Ufermauer des Anwesens zu ersetzen, von der ein Teil durch den Hurrikan zerstört worden war, musste er die Finanzierung des Projekts einstellen. Der Lottogewinner gab daraufhin sein Projekt auf und bot das Anwesen zum Verkauf an. Ein Lottogewinn verläuft wohl nicht immer so reibungslos, wie man sich das vorstellt!