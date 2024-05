Lotto-Spieler sahnt ordentlich ab – seine Reaktion kann niemand verstehen

Den Traum vom Millionengewinn dürfte fast jeder Lotto-Spieler hegen. Denn hat man alle Kreuzchen richtig gesetzt, kann dabei schon mal eine ordentliche Summe bei rumkommen, wie Glückspilze aus aller Welt immer wieder feststellen können.

Kommt dann endlich die heiß ersehnte Meldung, dass man ein stolzes Sümmchen gewonnen hat, ist die Freude bei den Spielern schier grenzenlos. Viele brechen vor lauter Glück sogar in Tränen aus. Anders allerdings bei einem Glückspilz in Großbritannien, der 90.000 Pfund (umgerechnet über 104.000 Euro) absahnte. Statt Freude machten sich Sorgen bei dem Senior breit.

Lotto: Senior regiert alles andere als freudig

Der Mann namens Peter Nicholson aus Scunthorpe in Großbritannien war ziemlich perplex, als ihn die frohe Kunde über den Lotto-Gewinn erreichte. Doch statt in Jubelschreie zu verfallen, erstickte er die sich anbahnende Euphorie direkt im Keim und überließ die Jubelei seiner ebenso überraschten Ehefrau Deborah.

Der Grund: Der pensionierte Rohrschlosser hatte Angst, dass ihm die Glücksgefühle direkt aufs Herz schlagen würden. „Das ist absolut fantastisch, aber es tut meinem Herzen nicht gut“, gab der Brite gegenüber „The Sun“ an. Kurz nach der Gewinn-Nachricht schlug ihm das Herz bereits bis zum Hals.

Auch seine Pläne für die Summe überraschen

Doch nicht nur seine Reaktion auf den Gewinn sollte überraschen. Auch auf die Frage, was er mit der stolzen Summe von umgerechnet über 100.000 Euro anstellen wolle, gab der Senior eine überraschende Antwort. Demnach hätte er keinerlei Pläne. „Ich hatte nicht mit so viel Geld gerechnet“, gibt er als erste Erklärung für seine scheinbare Planlosigkeit an.

Im weiteren Gespräch mit „The Sun“ offenbart Nicholson dann aber Urlaubspläne. Seine Frau wird da sogar noch konkreter: „Wir werden die Auffahrt machen und auf jeden Fall zwei Wochen in den Urlaub fahren.“ Wenn doch nur alle Lotto-Gewinner so bodenständig wie dieses Paar wären …