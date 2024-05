Lotto-Spieler kassiert Jackpot – und hat dadurch eine große Sorge

Ein Lotto-Gewinn kann das Leben von einem Tag auf den anderen komplett auf den Kopf stellen. Träume werden plötzlich Wirklichkeit, Wunschlisten können abgearbeitet werden und die finanzielle Sicherheit für die Zukunft scheint gesichert.

Doch ein unerwarteter Lotto-Geldsegen bringt nicht nur Freude, sondern mitunter auch Sorgen mit sich. So erging es dem pensionierten Rohrleger Peter Nicholson aus Scunthorpe in England, der bei der Postcode Lottery einen Betrag von 90.000 Pfund (umgerechnet knapp 105.000 Euro) gewonnen hat.

Lotto-Gewinner sorgt sich um sein Herz

Peter teilte den freudigen Schock sofort mit seiner Frau Deborah, wie die englische „Sun“ berichtet. Angesichts der unglaublichen Nachricht von seinem Lotto-Gewinn habe er „Herzrasen bekommen“. In einem Interview mit der „People’s Postcode Lottery“ offenbarte Peter Nicholson dann auch wirklich seine gesundheitliche Sorge:

„Das ist absolut fantastisch, aber es tut meinem Herzen nicht gut. Ich habe Palpitationen und kann nicht glauben, dass ich gewonnen habe.“ Unter Palpitationen versteht man das unangenehme Gefühl, dass das Herz sehr schnell oder auch unregelmäßig schlägt. Jedenfalls brachte dieser Gedanke an die eigene Gesundheit Peter Nicholson dazu, sehr vorsichtig mit seinem neu gewonnenen Reichtum umzugehen.

Trotz der gesundheitlichen Bedenken hat das Ehepaar laut „Sun“ schon einige Pläne für den Lotto-Gewinn geschmiedet. Es will einige „alltägliche Dinge“ angehen, so zum Beispiel die Einfahrt neu gestalten. Ein Urlaub steht ebenfalls auf der Liste: „Wir waren schon an der Ostküste Kanadas, aber vielleicht fahren wir jetzt an die Westküste, nach Calgary“, führt Peter aus.

Deborah zeigte sich ebenfalls von dem plötzlichen Gewinn schockiert, sieht aber positiv in die Zukunft: „Brillant! Wir werden die Einfahrt machen und definitiv für zwei Wochen in den Urlaub fahren.“

Auch Nachbarin misst 113 Schläge pro Minute

Der Lotto-Gewinn scheint auch bei den Nachbarn für Freude gesorgt zu haben, so etwa bei Ann Sheardown. Sie hat mit anderen Nachbarn im Postcode-Lotto gewonnen. Ann, die vorher höchstens mal beim Bingo ein paar Pfund kassiert hatte, steht nun eine Summe von fast 182.000 Pfund (rund 220.000 Euro) zur Verfügung. Ihr „Herzfrequenzmesser ist bei 113 Schlägen pro Minute“, erzählte sie aufgewühlt von ihrem eigenen Lotto-Glücksgefühl.

Während der massive Lotto-Gewinn bei den Nicholsons Anklang fand, bleibt dennoch die Besorgnis, wie sich die Aufregung und Veränderung auf Peters Gesundheit auswirken könnte. Der Traum vom großen Geld und der sorglosen Zukunft wird von einem Hauch Vorsicht begleitet. Ein Hinweis darauf, dass nicht alles Gold ist, was glänzt – selbst bei einem Lottoschein.