Lotto: Eurojackpot geknackt! Gewinner geht in die Geschichte ein

Mega-Lotto-Gewinn in Bremen! Ein Spieler gewann dort satte 107,5 Millionen Euro – und geht damit in die Geschichte ein!

In Bremen schwimmt ein Einwohner jetzt in Geld: Sage und schreibe rund 107,5 Millionen Euro sahnte der Glückspilz beim Eurojackpot ab! Der Lotto-Gewinn ist eine der höchsten Summen, die bisher beim Eurojackpot erzielt worden sind.

Lotto: Weitere Gewinner aus Deutschland, Ungarn und Tschechien

Wie die Westdeutsche Lotterie mitteilte, tippte der Spieler oder die Spielerin in der Gewinnklasse eins die richtigen Gewinnzahlen 20, 21, 30, 41 und 43 sowie die Eurozahlen 10 und 11.

In der Gewinnklasse zwei gewann ein Tipper aus Baden-Württemberg neben je einem Spieler aus Tschechien und Ungarn immerhin eine Summe in Höhe von 764.670,60 Euro. Im November hatte eine Spielerin oder ein Spieler aus Berlin sich den bisherigen Eurojackpot-Rekordgewinn von 120 Millionen Euro gesichert.

Lotto: Erste Eurojackpot-Ziehung vor über zehn Jahren

Die erste Ziehung der europäischen Lotterie Eurojackpot hatte am 23. März 2012 in Helsinki stattgefunden. Inzwischen nehmen 18 Länder mit insgesamt 33 staatlichen Lotteriegesellschaften an dem Gewinnspiel teil. (mit dpa)

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.