Lotto-Gewinner knackt Mega-Jackpot – unfassbar, wie schnell er die Millionen verprasst

Den Mega-Jackpot zu knacken, ist für viele Lotto-Spieler der große Traum. Doch was kann man anschließend mit den gewonnenen Millionen alles anstellen? Ein Gewinner aus Schottland musste bei dieser Frage offenbar nicht lange überlegen…

Colin Weir hatte das Glück auf seiner Seite: Der Lotto-Gewinner tippte die entsprechenden Zahlen richtig und durfte sich über stolze 161 Millionen Pfund (umgerechnet rund 183 Millionen Euro) freuen. Die Kohle war allerdings schneller verprasst als gedacht!

Lotto-Gewinner führt Luxus-Leben

Bereits im Dezember 2019 ist Colin im Alter von 71 Jahren verstorben. Seit seinem Lotto-Gewinn lebte der Schotte jedoch ein Leben in Saus und Braus. So gab der Glücksspieler zwischen 2011 und 2019 satte 40 Millionen Pfund aus. Doch wohin floss all das Geld?

Wie der „Daily Record“ berichtete, investierte der ehemalige Kameramann des TV-Senders STV überwiegend in teure Luxusautos und seinen Lieblings-Fußballverein Partick Thistle. Nur einen Monat vor seinem Tod kaufte der an einer Sepsis und akuter Nierenverletzung leidende Colin einen 55-prozentigen Anteil des Kicker-Clubs. Diesen Part überschrieb er den Fans und legte damit die Zukunft des Vereins in die Hände der lokalen Gemeinschaft.

Lotto-Gewinn ermöglicht Autos, Pferde und Co.

Der Lotto-Spieler selbst lebte seit der Scheidung seiner Ehefrau Christine in einem rund 1,1 Millionen Pfund schweren Anwesen mit fünf Schlafzimmern und mehreren Pferden direkt am Meer der schottischen Stadt Ayr. In seiner Garage fanden ein alter Bentley, ein alter Jaguar-SUV, eine Mercedes Benz E-Klasse Kombi sowie ein 2019er Mercedes Benz V-Klasse Personentransporter Platz. Ob er diesen Fuhrpark regelmäßig ausfahren konnte, bleibt fraglich.

Doch auch Colins Liebsten gingen nach seinem Lotto-Gewinn nicht leer aus. Neben dem Erbe an seine beiden Kinder Carly und Jamie teilte der Schotte sein Geld auch mit Freunden oder spendete es an wohltätige Hilfsorganisationen. Nach dem Ehe-Aus überließ Colin seiner Ex-Frau Christine die rund 3,5 Millionen Pfund schwere Villa in der Nähe von Troon – diese hatte sich das Paar damals nach dem Lotto-Gewinn samt aller Möbel und Deko nach einer rund zehnminütigen Besichtigung unter den Nagel gerissen.

Lotto-Spieler als Vorbild

Eines dürfte spätestens jetzt klar sein: Colin genoss seinen Lotto-Gewinn in vollen Zügen – und dürfte mit dieser Einstellung für viele Spieler sicherlich ein großes Vorbild sein!

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.