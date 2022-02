Wer träumt nicht von den Lotto-Millionen? So viel Geld haben die größten Lotto-Glückspilze in Deutschland gewonnen.

Lotto: Das waren die größten Gewinne aller Zeiten in Deutschland

Ja, ein Lotto-Gewinn wäre schon was Feines. Wer hat sich nicht mal gefragt, was man alles machen würde, wenn man im Lotto wirklich den Jackpot knackt und Millionen von Euro abräumt. Tja, für die meisten wird es wohl immer ein Traum bleiben.

Für einen Mann aus den USA aber ist dieser irre Traum Realität geworden. Die Umstände sind einfach nicht von dieser Welt, so viel muss man sagen...

Lotto: Unglaublich! Mann kauft fast 300 Tickets – und gewinnt mit jedem einzelnen Los

Jalen Taylor kommt aus Charlottesville im Bundesstaat Virginia. Er hat richtig abgeräumt, wenngleich keine Millionen-Summe. Doch nach zwei Losverfahren ist er um 132.000 US-Dollar (rund 116.000 Euro) reicher geworden. Der absolute Irrsinn: Mit JEDEM seiner 264 Lotto-Tickets hat er jeweils 500 US-Dollar (rund 438 Euro) gewonnen.

Ein Mann hat im Lotto abgeräumt – mit jedem seiner Lose! (Symbolfoto) Foto: IMAGO / agefotostock

Das hat die örtliche Lotterie bekanntgegeben. Der Glückspilz hatte zuvor zwei Chargen gekauft, die ihm erlauben, frei aus einer Drei-Zahlen-Kombination zwischen 000 und 999 zu wählen. Die erste Charge ist am 18. November 2021 gezogen worden und hatte 104 Los-Tickets mit der Kombination 9-6-0. Genau darauf hatte der Spieler gesetzt.

Lotto in Deutschland:

Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die Landeslotterien im deutschen Kaiserreich zu einer kleineren Anzahl von Anbietern zusammengefasst

in der Nazi-Zeit wurde das Genehmigungsrecht der Länder dem Reichsschatzmeister übertragen

nach dem Krieg wurden in sämtlichen Besatzungszonen Lottosysteme vorbereitet

die „Zusatzzahl“ wurde am 17. Juni 1956 eingeführt

erste TV-Übertragung der Ziehung am 4. September 1965

am 7. Dezember 1991 wurde die „Superzahl“ eingeführt

Lotto: US-Amerikaner räumt mit jedem seiner Lose ab

Es ist dann aber noch besser geworden: Seine zweite Charge, die aus 160 Tickets besteht, hatte die Kombination 5-4-2 – und genau die wurde dann am 10. Januar auch gezogen. Jedes Ticket hatte gerade mal ein US-Dollar gekostet.

Rentable Investition also. Dass er innerhalb von gerade mal zwei Monaten gewinnt, hatte Jalen Taylor nach eigener Aussage gespürt. Gegenüber der örtlichen Lotterie hatte er gesagt: „Ich fühlte, dass ich gewinne. Wenn man das im Gefühl hat, kann ich jedem nur raten: Spielt und versucht euer Glück!“ Jetzt will er einen Teil seines Geldes investieren, den Rest will er einfach ansparen.

Na, vielleicht ja wieder für eine Los-Charge. Dafür scheint er ja ein Gefühl zu haben... (mg)