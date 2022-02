Lotto: Gravierende Änderungen! Mit diesen Neuerungen werden Spielern gleich mehrere Wünsche erfüllt

Wer träumt nicht von den Lotto-Millionen? So viel Geld haben die größten Lotto-Glückspilze in Deutschland gewonnen.

Lotto: Das waren die größten Gewinne aller Zeiten in Deutschland

Lotto-Spieler aufgepasst! Eure Wünsche wurden erhört.

Eurojackpot hört auf die Lotto-Fans und ändert ab März die ein oder andere Sache zu ihren Gunsten.

Lotto: Über diese Änderungen können sich Spieler freuen.

Eurojackpot will attraktiver werden – und hört dafür auf die Wünsche der Spieler. Ab dem 25. März diesen Jahres ändern sich einige Spielregeln.

So sehen die Eurojackpot-Scheine bald nicht mehr aus. Es kommen einige Änderungen auf die Lotto-Spieler zu. Foto: IMAGO / Lobeca

Genau heißt das: Erstens wird es demnächst zwei Ziehungen pro Woche geben. Immer dienstags und freitags gibt es also Chancen zu gewinnen.

Und das kann sich auch noch mehr lohnen. Der maximale Jackpot wurde vergrößert. Anstatt bis 90 Millionen Euro geht er nun bis zu 120 Millionen Euro.

Lotto in Deutschland:

Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die Landeslotterien im deutschen Kaiserreich zu einer kleineren Anzahl von Anbietern zusammengefasst

in der Nazi-Zeit wurde das Genehmigungsrecht der Länder dem Reichsschatzmeister übertragen

nach dem Krieg wurden in sämtlichen Besatzungszonen Lottosysteme vorbereitet

die „Zusatzzahl“ wurde am 17. Juni 1956 eingeführt

erste TV-Übertragung der Ziehung am 4. September 1965

am 7. Dezember 1991 wurde die „Superzahl“ eingeführt

Auch gibt es einige Abänderungen beim Spiel selbst. Normalerweise tippt man beim Eurojackpot auf fünf aus 50 Zahlen und 2 aus 10 Eurozahlen. Ersteres bleibt gleich, nur bei den Eurozahlen zählen ab sofort 2 aus 12 Ziffern.

Eurojackpot möchte moderner werden

Auf die Frage, warum es diese Änderung gibt, meint Eurojackpot, dass man attraktiver und moderner werden will. Viele andere Lotterien haben Preisgelder von über 100 Millionen Euro, da müsse man mithalten.

„Die Veränderung tragen den Kundenwünschen Rechnung.“, schreibt die Lotterie. Und die können sich freuen: Durch all die Änderung, so behauptet Eurojackpot, ist die theoretische Gewinnquote in allen Rängen höher.

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.