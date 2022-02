Lotto: Mann spielt zum ersten Mal und gewinnt 22 Millionen – DAS war seine ungewöhnliche Taktik

Wer träumt nicht von den Lotto-Millionen? So viel Geld haben die größten Lotto-Glückspilze in Deutschland gewonnen.

Lotto: Das waren die größten Gewinne aller Zeiten in Deutschland

Was ein wahnsinniges Glück beim Lotto!

Ein Mann aus Israel hat zum ersten Mal in seinem Leben Lotto gespielt und sofort den mega Jackpot gewonnen. Seine Taktik ist unglaublich!

Lotto: Mann knackt 22 Millionen-Jackpot beim ersten Spiel

Satte 80 Millionen Schekel, und damit umgerechnet knapp 22 Millionen Euro, hat ein Mann aus Israel gewonnen. Dabei handelt es sich laut „The Times of Israel“ um den größten Jackpot in der Geschichte von Israel. Und den gewann ein Mann in seinen 30ern bei seinem ersten Spiel!

Lotto in Deutschland:

Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die Landeslotterien im deutschen Kaiserreich zu einer kleineren Anzahl von Anbietern zusammengefasst

in der Nazi-Zeit wurde das Genehmigungsrecht der Länder dem Reichsschatzmeister übertragen

nach dem Krieg wurden in sämtlichen Besatzungszonen Lottosysteme vorbereitet

die „Zusatzzahl“ wurde am 17. Juni 1956 eingeführt

erste TV-Übertragung der Ziehung am 4. September 1965

am 7. Dezember 1991 wurde die „Superzahl“ eingeführt

Ein Mann aus Israel gewann bei seinem ersten Spiel den mega Lotto-Jackpot! (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa | Daniel Naupold

Lotto: Mann erfährt die Regeln nur wenige Minuten vor dem Spiel

Den Sinneswandel, doch noch mal in der Lotterie zu spielen, erhielt der Gewinner als er den hohen Preis sah. „Ich sah eine Werbung über das Preisgeld und habe mich dazu entschieden, das erste Mal in meinem Leben ein Lotterie-Los auszufüllen“, so der Mann. „In dem Moment als ich die Gewinner-Nummern sah, dachte ich, die sahen bekannt aus. Und dann wurde es mir plötzlich bewusst“, fügt er hinzu.

Durch eine skurrile Taktik gewann ein Mann aus Israel 80 Millionen Schekel! (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa | Maja Hitij

Über die Nummern selbst habe sich der Gewinner keine Gedanken gemacht, im Gegenteil, erst wenige Minuten zuvor wurden ihm erst die Regeln erklärt.

Die Eile, in der sich der Mann zu dem Zeitpunkt befand, führte dazu, dass er sich für sein Ticket eine Taktik überlegte – erfolgreich, wie sich herausstellt!

Lotto: Mann gewinnt Jackpot mit skurriler Taktik

„Ich habe eine Primzahl markiert, während ich die restlichen Nummern von der Lotterie-Maschine hab aussuchen lassen“, so der glückliche Gewinner. „So genau weiß ich gar nicht, was ich gemacht habe, aber es hat funktioniert!“, so der Mann.

Der Adrenalinkick, als er von dem Gewinn erfuhr, war dabei so stark, dass er seiner Familie direkt Bescheid gab und noch bis sechs Uhr morgens mit seiner Frau über das Ereignis sprach. Das Geld will das Paar für die Zukunft ihrer Kinder anlegen, so „The Times of Israel“. (ali)

>> Anmerkung der Redaktion<<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.