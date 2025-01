Lotto: Erster Jackpot 2025 geknackt – Gewinner stellt neuen Rekord auf

Wie hat sich dieser Lotto-Spieler wohl das neue Jahr 2025 vorgestellt, denn damit hat er sicherlich nicht gerechnet! Er ist nicht nur der Erste, der dieses Jahr den Eurojackpot geknackt hat, sondern hat mit seinem unfassbaren Gewinn auch gleich einen neuen Rekord aufgestellt.

Nach nur zehn Tagen im neuen Jahr hat ein Lotto-Spieler am Freitag (10. November) den Eurojackpot geknackt. Mit einer gewaltigen Gewinnsumme von 80,4 Millionen Euro stellt er sogar einen neuen Rekord in Rheinland-Pfalz auf.

Lotto: Acht Ziehungen bis zum Jackpot

Der höchste Lotteriegewinn in dem Bundesland wurde ursprünglich im Februar 2019 mit einer Summe von 63,2 Millionen Euro erzielt. Dieser konnte jedoch jetzt durch den neuesten Lotto-Gewinn im Jahr 2025 geknackt werden.

Der Lotto-Gewinner hatte die Zahlen 17, 34, 38, 42, 48 sowie die beiden Eurozahlen 2 und 11 getippt und knackte damit den Jackpot. Als einziger Spieler aus den 19 teilnehmenden europäischen Ländern konnte er dadurch den ersten Gewinnrang treffen. Bis der Jackpot von ihm geknackt wurde, hat es acht Ziehungen gedauert.

In Rheinland-Pfalz scheinen die Lotto-Spieler momentan besonders viel Glück zu haben, denn der letzte Gewinn in dem Bundesland ist ebenfalls nur wenige Wochen her. Erst am Nikolaustag (6. Dezember) tippte ein anderer Lotto-Spieler aus Rheinland-Pfalz ebenfalls die erste Gewinnklasse beim Eurojackpot.

Ziehung kürte 14 Gewinner

Den Jackpot von 20 Millionen Euro teilte er sich mit einem anderen Lotto-Spieler aus NRW. Bereits wenige Tage nach diesem Megagewinn knackte ein Mann aus Polen den Jackpot und freute sich über einen unglaublichen Gewinn von 21,3 Millionen Euro.

Bei der Ziehung am Freitag konnte sich jedoch auch dreizehn weitere Lotto-Spieler über ihren Gewinn freuen. Spieler in Hessen, NRW, Dänemark und Polen erzielten die Gewinnklasse zwei und gewannen dadurch 643.155,20 Euro. Ein Spieler aus dem Saarland, Schleswig-Holstein, Thüringen, Norwegen, Italien, Schweden, Finnland und gleich zwei Spieler aus NRW tippten die richtigen Zahlen für die Gewinnklasse drei. Damit konnten sie einen Gewinn von jeweils 161.204,20 Euro abstauben.