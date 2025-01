Lotto: Irre Millionen-Summe übertrifft alles – das gab es noch nie!

Nur den wenigsten Menschen ist ein Lotto-Gewinn im Leben gegönnt. 2022 krönte sich Kürsat Yildirim oder besser bekannt als „Chico“ selbst zum Lotto-König von Deutschland. Der Dortmunder räumte zehn Millionen Euro ab.

Doch 2024 gab es Lotto-Gewinner, die über diesen Betrag nur lachen konnten. Beim Eurojackpot wurde ein neuer Rekord an Millionengewinnen ausgeschüttet. Laut der Lotterie gab es noch nie so viele Ausschüttungen in derartig schwindelerregenden Höhen wie 2024.

Lotto: So viele Millionengewinne wie noch nie!

120 Gewinne in Millionenhöhe, dazu 825 Beträge zwischen 100.000 und 999.999 Euro wurden im vergangenen Jahr in 19 europäischen Ländern an Spielteilnehmer von Eurojackpot ausgezahlt. Diese irre Zahl ist ein neuer Rekord, denn die bisherige Bestmarke stammt aus dem Jahr 2018 mit 90 Millionengewinnen.

Möglich wurde dies durch den Maximaljackpot, der viermal die Summe von 120 Millionen Euro erreicht hatte. Und deutsche Tipper zählen zu den absoluten Spitzenreitern, denn Deutschland bleibt nach wie vor das Land mit den meisten Hochgewinnen. Beim Eurojackpot können Menschen aus ganz Europa mitspielen. Wenn mehrere Tipper auf die gleichen Zahlen gesetzt haben, wird die Gewinnsumme durch die Anzahl geteilt.

Deutschland Spitzenreiter unter den Lotto-Spielern

13-mal wurde der Jackpot im ersten Gewinnrang geknackt. Darunter waren neun Einzelgewinner, viermal teilten sich Mitspieler den Pott. Hinzu kamen 103 Millionengewinne aus der zweiten Gewinnklasse, so dass die Gesamtzahl der Millionengewinne in einem Kalenderjahr erstmals die 100er-Marke überschritt. Vier Mal im Jahr lag der Höchstbetrag von 120 Millionen im Jackpot. Und erst im Dezember kurz vor Weihnachten konnte ein 31-Jähriger aus Bochum und ein Mann aus Rheinland-Pfalz den letzten Jackpot dieser Art knacken. Jeder erhielt 60 Millionen Euro.

Eurojackpot 13-Mal geknackt im Jahr 2024

16. Januar 120 Millionen Euro Norwegen*

9. Februar 63,3 Millionen Euro Bayern

23. Februar 15,5 Millionen Euro Baden-Württemberg, Schweden

8. März 30,5 Millionen Euro Hessen

23. April 60 Millionen Euro Nordrhein-Westfalen, Slowenien*

4. Juni 120 Millionen Euro Dänemark*

9. Juli 98,2 Millionen Euro Nordrhein-Westfalen

26. Juli 21,3 Millionen Euro Norwegen, Schweden

30. August 92,5 Millionen Euro Nordrhein-Westfalen

3. September 10 Millionen Euro Polen

4. Oktober 80,9 Millionen Euro Litauen

6. Dezember 60 Millionen Euro Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz

13. Dezember 21,3 Millionen Euro Polen

* Landesrekorde

2024 wurde eine Gesamtgewinnsumme von rund 2,6 Milliarden Euro (Vorjahr: rund 1,9 Milliarden Euro) ausgeschüttet. Diese verteilt sich auf rund 77,8 Millionen Gewinne (Vorjahr rund 62,3 Millionen). Neben sieben deutschen Tippern, kassierten auch Spieler aus Schweden, Slowenien, Polen, Litauen und Norwegen einmal den Höchstgewinn ein.