Horoskop: Vom Lotto-Glück geküsst – diese drei Sternzeichen haben die besten Chancen

Das neue Jahr hat gerade erst begonnen, da haben manche Menschen ihre guten Vorsätze bereits aufgegeben. Was wir aber niemals aufgeben wollen, sind unsere Träume. Und ein großer Traum vieler ist es, eines Tages im Lotto zu gewinnen. Wenn du laut Horoskop zu drei bestimmten Sternzeichen gehörst, sind deine Chancen den Jackpot zu gewinnen auch gar nicht mal so schlecht – zumindest im Gegensatz zu allen anderen Sternzeichen.

Ob die Konstellation der Sterne zu deiner Geburt dich wirklich reich macht, kann das Horoskop natürlich auch nicht versprechen. Aber bestimmte Eigenschaften deines Sternzeichens könnten dich deinem Ziel näherbringen. Zudem hat jedes Tierkreiszeichen eine bestimmte Glückszahl. Vielleicht kann auch diese dir beim nächsten Lottospiel weiterhelfen.

Horoskop: Vom Lotto-Glück geküsst – besten Chancen für diese Sternzeichen

Klar, Lotto-Glück beruht im Grunde nur auf dem Zufallsprinzip. Aber wer weiß es so genau, vielleicht haben auch die Sterne ihre Finger im Spiel. Verschiedene Horoskop-Experten sind sich zumindest sicher, dass drei Sternzeichen bessere Chancen haben, im Lotto zu gewinnen als andere. Nicht zuletzt aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften.

Dazu gehört unter anderem der Zwilling. Das Horoskop sagt Zwillingen nach, dass sie besonders experimentierfreudig sind und somit auch viel Spaß an neuen Gewinnmöglichkeiten haben, heißt es bei „Lottohelden.de“. Der zweite Glückspilz in Sachen Lotto ist der Löwe. Er spielt oft mit maximalem Einsatz, weil er sich einfach sicher ist, zu gewinnen. Zuletzt folgt der Schütze. Ihm wird nachgesagt, dass er dem Zufall vertraut und so möglicherweise bessere Chancen auf den Jackpot hat.

Das sind deine Glückszahlen

Aber nicht traurig sein, wenn du bei den drei genannten Sternzeichen nicht dabei bist. Jedes Tierkreiszeichen hat nämlich auch eine eigene Glückszahl. Und auch die kann natürlich der entscheidende Tipp für deinen nächsten Lottoschein sein.

Hier die Auflistung der Glückszahlen passend zum Sternzeichen:

Steinbock: 8

Wassermann: 4

Fische: 7

Widder: 9

Stier: 6

Zwillinge: 5

Krebs: 2

Löwe: 1

Jungfrau: 5

Waage: 6

Skorpion: 9

Schütze: 3

Vielleicht hilft dir dieser Horoskop-Tipp ja weiter bei deinem nächsten Versuch, den Jackpot abzuräumen. Wir drücken die Daumen!