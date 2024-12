Lidl-Kunden wollen ersehntes Kult-Produkt im Angebot kaufen – plötzlich eine Rückrufaktion!

Für Millionen Menschen ist dieses Kult-Produkt längst ein täglicher Begleiter. Nicht nur auf Instagram und TikTok stößt man ständig auf diesen Hype, sondern auch im Büro, im Fitness-Studio oder im Outdoor-Urlaub. Jetzt springt auch Lidl auf den Zug auf.

Die Rede ist vom Stanley Cup. Die Warmhalte-Trinkbecher sind aktuell in – oder besser: an – aller Munde. Der Hype ist ähnlich krass wie bei Dubai-Schokolade, mit der Lidl allerdings im Moment Ärger hat (>>> hier mehr dazu). Jetzt holt der Discounter die Stanley Cups ins Angebot. Die Kunden können ihr Glück kaum fassen – doch was ist das? Eine Rückrufaktion!

Lidl lockt mit Stanley Cup zum Top-Preis

Als die Discounter-Konkurrenz von Netto den Stanley Cup ins Sortiment aufnahm, war er ratzfatz vergriffen. Der Gleiche passierte im Online-Shop von Lidl. Am Donnerstag, 19. Dezember, soll der Trinkbecher nun bundesweit in die Filialen kommen. Mit 34,99 Euro liegt das Angebot 10 Euro unter dem günstigsten Preis auf dem freien Markt und sogar 15 Euro unter der UVP.

+++ Lidl, Rewe, Kaufland & Co.: Kunden greifen zu Konservendosen – DAS ahnen sie nicht! +++

Da sind die Stanley-Fans natürlich ganz aus dem Häuschen. Doch wie erwähnt: Plötzlich sorgt eine Nachricht aus den USA für Unruhe und Irritationen. Das in den Vereinigten Staaten ansässige Unternehmen hat am Dienstag (17. Dezember) eine Rückrufaktion für 2,6 Millionen Stanley Cups in die Wege geleitet.

Stanley Cup ruft millionenfach Trinkbecher zurück

Zuvor hatten sich zahlreiche Kunden massiv beklagt, manche benötigten sogar medizinische Hilfe. Denn wie Stanley mitteilte, könne sich der Deckel bei Hitze zusammenziehen und undicht werden oder sogar lösen. Heiße Flüssigkeit könne herauslaufen und den Benutzer verletzen. Kunden sollen den Becher daher nicht mehr verwenden, sondern einen Austausch-Deckel anfordern.

+++ Lidl-Kundin soll plötzlich 45.000 Euro zahlen – der Grund macht sauer +++

Ist damit das Mega-Angebot bei Lidl jetzt plötzlich vom Tisch? Nein. Denn das Modell, das der Discounter anbietet, ist der „Quencher H2.0 Flowstate“ mit rund 1,2 Litern Fassungsvermögen. Dagegen betrifft die Rückrufaktion Becher der Serien „Switchback“ und „Trigger Action“ in verschiedenen Größen.

Mehr News:

Stanley-Fans können sich also weiter auf das Top-Angebot bei Lidl freuen. Damit sie das Hype-Produkt auch wirklich bekommen, sollten sie aber zeitig im Geschäft stehen.