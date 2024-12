Aldi und Lidl: Wegen Dubai-Schokolade! Jetzt kommt es knüppeldick

Die Dubai-Schokolade ist in aller Munde – und sorgt für gehörig Aufregung in der Süßwarenwelt. Was als einfacher Trend begann, hat sich mittlerweile zu einem echten Hype entwickelt, und Aldi sowie Lidl wollen nun natürlich ihren Anteil an diesem goldenen Schokoladenhimmel.

Doch der Weg zum Erfolg ist nicht immer so süß, wie er scheint. Nun droht ein bitterer Rechtsstreit, mit dem sich bereits Lindt konfrontiert sah (>> mehr hier) und der den Discounter-Riesen ordentlich Dampf machen könnte.

Aldi und Lidl: Kritik wegen Dubai-Schokolade

Die brisante Ausgangslage: Seit dem 13. Dezember verkauft Lidl in ausgewählten Filialen seine „Deluxe Dubai Schokolade“. Aldi Süd zieht drei Tage später nach und stellt die „Alyan Dubai Handmade Chocolade“ in die Regale. Doch was wie ein geschickter Coup aussieht, hat einen bitteren Beigeschmack: Der Schokoladenlieferant Wilmers aus Brandenburg, bekannt für den Import der Original „Fex Dessert“-Schokolade aus Dubai, ist alles andere als begeistert.

Der Vorwurf ist klar und scharf: Wilmers wirft den Discountern vor, mit der Bezeichnung „Dubai-Schokolade“ und der entsprechenden Verpackung die Kunden in die Irre zu führen. Besonders kritisch sieht er, dass Aldi auf der Verpackung die ikonischen Silhouetten und Wahrzeichen Dubais abbildet und gleichzeitig den Eindruck erweckt, die Schokolade sei handgemacht.

„Das ist irreführend“, kritisiert Wilmers laut der „Rheinische Post“ scharf. Die Kritik: Die Schokolade, die Aldi und Lidl verkaufen, stamme nicht aus Dubai, der Name „Dubai-Schokolade“ sei daher schlicht unzulässig. Dass Aldi auf der Verpackung auch noch den Begriff „handgemacht“ verwende, sei eine weitere Täuschung – zumal die Schokolade in großen Fabriken hergestellt werde.

Unterlassungserklärung: Werden Aldi und Lidl reagieren?

Wilmers fordert nun von beiden Discountern strafbewehrte Unterlassungserklärungen und gibt ihnen eine Frist zur Stellungnahme bis zum 17. Dezember. Lidl hat inzwischen reagiert. Lidl verkauft seine „Deluxe Dubai Schokolade“ als Limited Edition, was wohl ein Versuch ist, die Abgrenzung zur Originalmarke zu verdeutlichen.

Eine Sprecherin von Lidl verwies außerdem auf eine Presseinformation des Bundesverbands der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI). Darin heißt es, „dass als Dubai-Schokolade bezeichnete Schokoladenerzeugnisse auf der ganzen Welt hergestellt werden dürfen.“

Alles in allem ist es der große Showdown zwischen den Giganten der Lebensmittelbranche und einem kleinen, aber hartnäckigen Anbieter. Sollte Wilmers vor Gericht ziehen, könnte es für Aldi und Lidl bitter enden – und auch für die Kunden.

Der Kampf um die Dubai-Schokolade geht also in die nächste Runde – und die Discounter geraten unter Druck. Wird es einen Sieger geben? Oder stehen Aldi und Lidl am Ende mit leeren Händen da? Die nächsten Tage könnten die Antwort bringen.