Lidl, Rewe und Co: Ex-Mitarbeiterin verrät – an diesem Tag sollten Kunden den Bon genau ansehen

Hand aufs Herz: Schaust du dir den Bon nach deinem Einkauf bei Lidl, Rewe und anderen Märkten immer genau an oder wandert er direkt in den Mülleimer? Immer mehr Kunden nehmen den Kassenbon noch nicht mal an.

Aber das ist ein Fehler! Denn eine ehemalige Kassiererin verrät jetzt, was passieren kann, wenn du den Bon nicht richtig checkst, und an welchem Wochentag du noch genauer darauf gucken solltest. Unglaublich, was die Ex-Mitarbeiterin zu erzählen hat.

Lidl, Rewe und Co: Ex-Mitarbeiterin packt Insider-Wissen aus

Mitnehmen, wegschmeißen oder sogar ganz da lassen – jeder Kunden geht anders mit seinem Kassenbon von Lidl, Rewe und Co. um. Irgendwie ist es ja auch langweilig, die ganzen Preise zu studieren. Doch eine ehemalige Kassiererin packt nun bei „Express.de“ echtes Insider-Wissen aus und erklärt, warum wir sehr wohl den Kassenbon nach unserem Einkauf kontrollieren sollten. Zudem verrät sie noch, an welchem Tag das besonders wichtig ist.

Der erste Punkt betrifft sogenannte lose Ware, also sowas wie Obst und Gemüse. Die Kassierer bei Lidl, Rewe und Co. müssen hierfür einen PLU-Code (Englisch für price look-up) eintippen. Damit wird unter anderem die Stückzahl erfasst oder die Ware gewogen. Da wir ja alle nur Menschen sind, kann es dabei natürlich auch mal zu einem Tippfehler kommen. Und schon bezahlst du nicht für eine günstige Banane, sondern für einen teuren Granatapfel. Daher lohnt sich immer der Blick auf den Kassenbon.

Passend zum Thema: ++ Kunden machen immer wieder diesen Fehler – das kann teuer werden ++

Dieser Tag könnte dich Geld kosten

Der zweite Punkt ist aber mindestens genauso spannend: Stell dir vor, du kaufst etwas im Angebot, zahlst an der Kasse von Lidl, Rewe und Co. aber den Normal-Preis. Ganz schön ärgerlich!

Das kann vor allem an einem Montag passieren. Denn wenn du früh morgens einkaufen gehst, wurde der Aktionspreis, der an diesem Tag eigentlich gelten sollte, vielleicht noch nicht ins System eingegeben. So bezahlst du also noch den regulären Preis der Vorwoche. Das heißt: Augen auf beim Einkauf, und immer schön auf den Kassenbon schauen!

Was dir bei Aldi, Lidl und Co. in Spanien schnell peinlich werden könnte, liest du >> hier.