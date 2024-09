Lidl: Kunden machen Fehler beim Einkaufen – er kann schnell teuer werden

Bei der täglichen Schnäppchenjagd ist es für viele Kunden eine Selbstverständlichkeit, auf versteckte Kosten und mögliche Überteuerungen zu achten. Doch selbst aufmerksame Kunden bezahlen an der Kasse von Lidl und anderen Supermärkten manchmal mehr, als sie eigentlich müssten.

Mitunter ist es ein einfacher Fehler, der ungewollt zu höheren Preisen führt. Ein Lidl-Filialleiter bietet jetzt auf Tiktok Aufklärung und zeigt, wie Kunden beim Einkaufen unbewusst Geld verschenken.

Lidl: An der Kasse genau hinschauen

Auf seinem Tiktok-Account (rd. 100.000 Follower) gibt ein Lidl-Filialleiter den Tipp, beim Wiegen an der Kasse genau aufzupassen – insbesondere bei unverpacktem Obst und Gemüse. „Das hier müsst ihr unbedingt wissen“, mahnt er in einem seiner Videos und erklärt das Problem mit der Tara. Tara? Was ist das denn, werden sich manche fragen. Der Begriff bezeichnet die Gewichtsdifferenz zwischen dem reinen Produkt und dem Produkt mit Verpackung.

Die Verpackung darf nicht mitgewogen werden, betont die Verbraucherzentrale und rät den Kunden von Lidl & Co.: „Achten Sie beim Kauf loser Lebensmittel darauf, dass die Tara-Taste beim Abwiegen gedrückt wird.“ Doch ganz so einfach ist die Sache nicht. Es kommt nämlich darauf an, wie die Produkte gewogen werden.

Kassierer muss Schalen einzeln wiegen

Der Filialleiter nennt in seinem TikTok-Video ein Beispiel: Werden zwei Schalen Pflaumen gleichzeitig über die Kasse gezogen, wird nur einmal die Tara abgezogen. Das Gewicht der zweiten Schale wirkt sich also auf den Preis aus. „So kosten beide Packungen 3,65 Euro.“ Wird jedoch jede Packung einzeln gewogen, fällt die Abbuchung der Tara jeweils doppelt an, was zu einer Ersparnis von immerhin 15 Cent führt. Der Filialleiter warnt seine Follower: „Deswegen achtet bitte immer darauf, dass die Schalen nicht zusammen eingepackt und nie zusammen kassiert werden.“ Das gleiche Dilemma gab es vor einigen Wochen schon bei Erdbeeren, jetzt aktuell geht es zum Beispiel auch um Nektarinen in Plastikschalen oder Weintrauben in Papier-Beuteln.

Unter dem TikTok-Post des Lidl-Filialleiters regt sich jedoch Protest gegen dessen Hinweis. Es wird bemängelt, dass nicht die Kunden auf diesen Fehler achten sollten, sondern gefälligst die Mitarbeiter an der Kasse. So fragt ein Nutzer: „Okay, aber warum müssen WIR aufpassen?“ Und ein anderer Kunde fordert: „Erzählt es lieber euren Mitarbeitern.“

Während der Lidl-Tipp für einige Nutzer lehrreich erscheint, ziehen andere ihn geradezu ins Lächerliche: „Du hast mich vor dem Bankrott gerettet. Ich weiß nicht, wie ich ohne diesen Tipp hätte leben können“, spottet ein Nutzer angesichts der geringen Ersparnis von 15 Cent. Doch angesichts der hohen Lebensmittelpreise sollte vielleicht eher die Devise gelten: Kleinvieh macht auch Mist.