Aldi, Lidl & Co: Vorsicht beim Urlaubs-Einkauf in Spanien – sonst wird’s peinlich

Aldi und Lidl finden Kunden auch im Urlaub, zum Beispiel in Großbritannien oder auch in Spanien. Hier müssen sie beim Einkaufen natürlich etwas aufmerksamer sein, um nicht die falschen Produkte einzupacken. Nicht jeder versteht Spanisch, zum Glück sind die meisten Verpackungen aber auch mit englischen Texten bedruckt.

Doch nicht nur bei den Produkten von Aldi, Lidl und Co. können Urlauber in Spanien eine Überraschung erleben. So gibt es etwa einen Geheimcode für Kunden. Und wer den unbewusst nutzt, könnte peinlich überrascht werden.

Aldi, Lidl & Co: Dating-Trend beim Urlaubs-Einkauf

Und zwar geht es dabei um einen neuen Dating-Trend aus Spanien. Reality-TV-Star und Influencerin Jana Maria Herz zeigt auf ihrem Kanal, wie der funktioniert. „Löscht eure Dating-Apps!!! In Spanien gehen die Leute um 20 Uhr in den Supermarkt, um zu flirten!!!“, preist sie den Tipp für Urlauber an.

Ganz so einfach ist die Sache allerdings nicht. Zwischen 19 und 20 Uhr sollst du im Supermarkt eine Ananas umgedreht in deinen Einkaufswagen legen und dich dann in die Alkoholabteilung begeben. Wenn dir dann dort jemand über den Weg läuft, der dir gefällt, stoße mit deinem Einkaufswagen seinen an. Und dann macht es laut dem Star auch schon „Boom.“

Aldi, Lidl & Co: Single oder Swinger?

„Wieso führen wir das nicht auch in Deutschland ein?“, fragt Herz. Sie ist offensichtlich ganz begeistert von der Idee. Allerdings dürfte es für viele dann doch eher eine recht komplizierte Sache sein. Allerdings, wer den Trick kennt und auf Gleichgesinnte stößt, weiß sofort, was Sache ist. Und wer unbewusst die Ananas verkehrt herum im Einkaufswagen transportiert, tja, der erlebt sein blaues Wunder.

Der ein oder andere Nutzer kommentiert allerdings unter dem Video, dass der Tipp mit der Ananas in Deutschland etwas anderes bedeuten würde. Und zwar könnte es Zeichen für Swinger sein.

Dating-Trends im Urlaub

Auch „Booking.com“ berichtet über den Dating-Trend in Spanien. Laut dem Urlaubs-Portal werden globale Dating-Trends immer mehr zum Thema. Viele Deutsche würden laut einer Umfrage sogar nur in den Urlaub fahren, um dort neue Leute kennenzulernen, zu flirten oder sogar die Liebe zu finden.