Lidl-Kunden schauen zuhause in Einkaufstüten und drehen durch – „Unfassbar“

Ihre jüngsten Einkäufe bei Lidl werden diese Kunden wohl so schnell nicht vergessen. Ihre Eindrücke hielten sie umgehend fest und adressierten sogar den Discounter selbst. Aber der Reihe nach.

Seit geraumer Zeit bietet Lidl sogenannte Retter-Tüten an. Eigenen Angaben zufolge wird dadurch „äußerlich weniger perfekten, aber verzehrfähigen Obst- und Gemüseprodukten zum rabattierten Einheitspreis von drei Euro pro Tüte eine zweite Chance gegeben“.

Lidl-Kundinnen sind begeistert

Zwei Kundinnen waren zuletzt von dem Angebot besonders begeistert und hielten bei Facebook fest, was sie zum Schnäppchenpreis von 3 Euro erhielten. „Unfassbar“, schrieb eine Kundin: „Alles knackfrisch.“

In ihrer Tüte befanden sich einige Äpfel, Kartoffeln, Zwiebeln, Mandarinen und Paprika-Schoten. Alle abgebildeten Obst- und Gemüseprodukte sahen appetitlich aus. Von „äußerlich weniger perfekten“ Lebensmitteln keine Spur.

+++ Auch interessant: Aldi und Lidl warnen ihre Kunden – Deutsche können gar nicht glauben, was sie hören +++

Eine andere Kundin hatte in ihrer Retter-Tüte von Lidl ein Bund Radieschen, mehrere Kartoffeln und Mandarinen sowie Zwiebeln, eine Aubergine, eine Zucchini, Petersilie und Chili-Schoten. „Essen kann heutzutage ganz schön teuer sein“, schreibt sie: „Wie schön, dass es solche Angebote gibt.“

Dubai-Schokolade bei Lidl

Nicht nur die Retter-Tüten sorgten bei Lidl zuletzt für Begeisterung bei den Kunden. Auch die Dubai-Schokolade sorgte beim Discounter neulich für gewaltigen Andrang. Vor einer Berliner Filiale bildeten sich schon ab nachts große Schlangen. Was an dem Angebot so besonders war, erfährst du HIER.

Feuerwerk-Verkauf schon Anfang Dezember

Wegen eines anderen Angebots bei Lidl waren die Kunden hingegen zuletzt ganz schön irritiert. Sie entdeckten schon in der ersten Dezember-Woche reichlich Feuerwerk in einigen Filialen. Warum es die Pyrotechnik schon so früh zu kaufen gab, kannst du HIER nachlesen.